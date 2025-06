Entrée en fonction de Luc J. Hébert à la présidence de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

MONTRÉAL, le 16 juin 2025 /CNW/ - L'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ) est fier d'annoncer l'entrée en fonction de Luc J. Hébert, Fellow physiothérapeute, à la présidence de son conseil d'administration. Il succède à Manon Dufresne, qui a occupé cette fonction au cours des trois dernières années.

Luc J. Hébert, Fellow pht, Ph. D., CD. Président Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (Groupe CNW/Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec)

Chercheur, professeur, vétéran et clinicien chevronné, le professeur Hébert a consacré sa carrière à l'avancement de la physiothérapie, tant au Québec qu'à l'échelle nationale et internationale. Fort d'un parcours de 28 ans au sein des Forces armées canadiennes, il a notamment œuvré comme physiothérapeute, chercheur et directeur national de l'entraînement en physiothérapie. Il a également participé à la mise en place de modèles de soins novateurs et de programmes de formation pour le déploiement de physiothérapeutes en milieux opérationnels.

« C'est avec humilité et enthousiasme que j'entreprends ce mandat. Je remercie les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie pour leur confiance ainsi que mes collègues du conseil d'administration. L'Ordre joue un rôle essentiel dans la protection du public et le développement de nos deux professions. Je m'engage à poursuivre cette mission avec passion, conviction et rigueur, en m'appuyant sur les solides fondations établies par mes prédécesseurs », a déclaré M. Hébert.

Titulaire d'un baccalauréat en physiothérapie et d'une maîtrise en sciences biomédicales de l'Université de Montréal, M. Hébert détient également un doctorat en médecine expérimentale de l'Université Laval.

En 2014, il a fondé l'Association québécoise de la physiothérapie (AQP), première association professionnelle de la discipline au Québec, qu'il a présidée de 2015 à 2019.

Manon Dufresne : un mandat marqué par le progrès et l'engagement

La présidence de Manon Dufresne a été marquée par plusieurs avancées structurantes, notamment une meilleure reconnaissance du rôle des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie dans les trajectoires de soins, la promotion de la physiothérapie dans les soins de première ligne ainsi que la reconnaissance du diagnostic en santé physique pour les professions en musculosquelettique.

« Au nom de toute l'équipe de l'OPPQ, je tiens à remercier Mme Dufresne pour son leadership. Elle a su faire rayonner la physiothérapie tout en consolidant les assises de notre ordre professionnel », a affirmé Marie-France Salvas, directrice générale de l'OPPQ.

Poursuivre la mission avec vision et détermination

Avec l'arrivée de Luc J. Hébert à la présidence, l'Ordre poursuit sa volonté de contribuer activement à l'évolution des professions de la physiothérapie ainsi qu'à la valorisation du rôle clé joué par les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie dans les soins de santé à la population.

