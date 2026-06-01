Mois des aînés 2026 : l'ABC lance son Carrefour de prévention de l'exploitation financière en vue d'offrir aux personnes âgées des conseils pratiques de prévention de la fraude et de l'exploitation financière

TORONTO, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le mois de juin marque le début du Mois des aînés dans de nombreuses provinces canadiennes. L'Association des banquiers canadiens saisit l'occasion cette année pour lancer son Carrefour de prévention de l'exploitation financière dans le cadre de son engagement envers la protection des aînés au Canada. Ce Carrefour est un point central où sont hébergées les ressources de prévention de l'exploitation financière destinées à donner aux consommateurs, notamment les personnes âgées, les moyens de protéger leurs finances, de demeurer sur leurs gardes quant aux tentatives d'exploitation financière, et d'agir en cas d'activités frauduleuses ou d'exploitation financière.

Une enquête de Verafin a révélé qu'une personne sur trois (29%) au Canada connaît une victime d'exploitation financière, et que seul le quart de ces cas est signalé1.

Signaler les incidents d'exploitation financière et de fraude est aussi important dans les deux cas. En effet, en rapportant les activités frauduleuses, les particuliers aident à traquer les organisations criminelles, à identifier les nouvelles tendances dans le domaine des stratagèmes nocifs, à éviter de futures arnaques et à sensibiliser aux nouvelles menaces. Les divers services de police enquêtent sur les cas signalés, appuyés par le Centre antifraude du Canada qui leur communique les renseignements recueillis dans les rapports2.

« La protection des personnes âgées contre l'exploitation financière et les tentatives de fraude nécessite des efforts de sensibilisation, des initiatives d'éducation et de la collaboration, affirme Anthony Ostler, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens. Tout au long du Mois des aînés, nous encourageons l'ensemble de la population à entamer des conversations avec les proches sur les moyens de reconnaître les signes de l'exploitation financière et sur l'importance de signaler toute activité douteuse. Notre Carrefour de prévention de l'exploitation financière fournit les ressources susceptibles d'aider les aînés à protéger leur argent et à prendre des décisions éclairées, en toute confiance. »

Protection des aînés contre l'exploitation financière : moyens de la déceler et de l'éviter

Le 15 juin marque la Journée mondiale de la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, une initiative mondiale destinée à sensibiliser à la maltraitance, à la négligence et à l'exploitation des aînés. L'ABC incite les personnes âgées à apprendre comment reconnaître les signes de l'exploitation financière et à prendre des mesures proactives pour s'en protéger et protéger leurs proches.

Le nouveau Carrefour de prévention de l'exploitation financière prévoit un ensemble de ressources sur l'exploitation financière. Entre autres :

Par ailleurs, l'ABC présente le programme Votre Argent-Aînés, un séminaire gratuit et non commercial qui comprend trois principaux modules pour apprendre aux personnes âgées à gérer leurs dépenses à la retraite, à déceler les arnaques, et à se protéger de l'exploitation financière. Les groupes d'aînés au Canada peuvent demander la tenue de séminaires animés par des banquiers bénévoles déterminés à améliorer le niveau de littératie financière dans leur collectivité. La réservation d'un séminaire se fait sur un formulaire en ligne, ou par téléphone au 1-800-263-0231.

Donner aux aînés les moyens de se protéger : lutter contre les arnaques grâce à la Trousse de prévention de la fraude

Dans le cadre de son nouveau Carrefour de prévention de l'exploitation financière, l'ABC met également à la disposition du public une Trousse de prévention de la fraude pour aînés destinée à aider les personnes âgées à se prémunir contre les crimes financiers. Les fraudeurs adaptent constamment leurs stratagèmes pour échapper à la détection, et les technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle (IA), leur facilitent la tâche par la création d'arnaques particulièrement difficiles à repérer.

On parle d'exploitation financière lorsqu'une personne tente de s'approprier ou de prendre le contrôle des biens d'une autre personne à son propre avantage. Il peut s'agir d'argent, de biens ou de renseignements personnels. L'auteur de l'exploitation financière peut être une personne de confiance dans l'entourage de la victime : conjoint, enfant adulte, petit-enfant ou autre membre de la famille, proche aidant, ami ou voisin3.

On parle de fraude ou d'arnaque lorsqu'un individu malveillant manipule une personne afin d'obtenir ce qu'il recherche, par exemple en l'amenant à divulguer des renseignements personnels ou en la convainquant de lui remettre de l'argent. Pour ce faire, il exploite des réflexes et des vulnérabilités propres au comportement humain4.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

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SOURCE Association des banquiers canadiens

Nathalie Bergeron, Vice-présidente, Stratégie média et Communications, [email protected], (438) 943-1706