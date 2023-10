Mois de sensibilisation au cancer du sein 2023 : LILYSILK accroît la sensibilisation au cancer du sein grâce à des histoires inspirantes venues du cœur et à des cadeaux fantastiques

NEW YORK, 4 octobre 2023 /CNW/ - La marque de soie de renommée mondiale LILYSILK a fait équipe une fois de plus avec la National Breast Cancer Foundation, Inc. (NBCF) pour sensibiliser la population et marquer le début du Mois de sensibilisation au cancer du sein 2023. La marque organisera une remise de cadeaux portant sur le thème du cancer du sein et partagera des histoires inspirantes de survivantes, par suite d'un don récent de 1 500 masques de soie pour les yeux de LILYSILK aux trousses HOPE de la NBCF , offrant ainsi du réconfort et du soutien aux femmes qui suivent un traitement.

LILYSILK s’associe une fois de plus avec la National Breast Cancer Foundation, Inc.® pour faire connaître le Mois de sensibilisation au cancer du sein 2023

LILYSILK lancera la remise de cadeaux le 28 octobre dans le but d'inviter toutes les personnes à l'échelle mondiale qui aiment LILYSILK à participer à la sensibilisation au cancer du sein. LILYSILK croit fermement qu'en s'unissant, chacun peut faire une différence et soutenir les personnes touchées par le cancer du sein dans l'espoir qu'elles puissent elles aussi vivre de façon spectaculaire. NBCF prévoit également tenir un événement similaire le même jour sur ses réseaux sociaux.

« Nous sommes ravis de nous associer de nouveau à LILYSILK et à son engagement envers notre mission « Helping Women Now », a déclaré Candice Hensley, directrice principale, Partenariats stratégiques, NBCF. Cette année, LILYSILK a fait don de masques pour les yeux d'une valeur de 43 500 $ à nos trousses HOPE qui sont remises aux femmes qui subissent un traitement contre le cancer du sein. Grâce à leur don généreux, les femmes se sentiront dorlotées et aimées lorsqu'elles en auront le plus besoin. »

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation au cancer du sein, LILYSILK a demandé à Mindy, une survivante du cancer du sein, de partager son parcours inspirant. Mindy, une ancienne coureuse de compétition qui a été diagnostiquée en 2016, a entrepris son combat contre le cancer avec une positivité et une détermination inébranlables pendant cinq ans et témoigne maintenant de sa résilience, ayant triomphé sur le cancer. LILYSILK publiera une vidéo touchante décrivant le parcours de Mindy, son adaptation à la vie après le diagnostic et sa poursuite du bonheur sur le site Instagram officiel de la marque ( @lilysilk ) à la fin d'octobre.

« C'est un grand honneur pour nous de nous joindre encore une fois à la NBCF et de participer aux activités du Mois de sensibilisation au cancer du sein 2023. Notre engagement envers cette cause est profond, et nous sommes déterminés à avoir un impact positif, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Nos efforts collectifs ont le pouvoir d'entraîner le changement, de favoriser une plus grande sensibilisation et, en fin de compte, de faire une différence dans la lutte contre le cancer du sein, et nous espérons que notre participation servira d'inspiration à de nombreuses femmes dans le monde. »

