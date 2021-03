Mois de reconnaissance de la pharmacie - Les pharmaciens communautaires : des alliés indispensables du système de santé

MONTRÉAL, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - La pandémie de COVID-19 a mis en lumière plusieurs éléments déterminants dans le fonctionnement de notre système de santé, dont le rôle crucial exercé par les 1900 pharmacies communautaires du Québec. Alors que s'amorce aujourd'hui le Mois de reconnaissance de la pharmacie, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) tient à souligner la contribution accrue des pharmaciens à l'offre de services de santé de première ligne.

En effet, en plus d'être demeurés pleinement accessibles en cette période de grande turbulence, les pharmaciens communautaires ont également assumé de nouvelles responsabilités et intégré de nouveaux services de santé à leur pratique. Si bien que le fait de consulter son pharmacien est désormais le choix tout indiqué, à la fois pour simplifier la vie des patients et pour venir en aide à notre système de santé qui en a grandement besoin.

« Jamais les pharmaciens communautaires n'ont eu autant de capacités et d'outils à leur disposition pour améliorer l'accès des patients aux soins de première ligne. Au même moment, notre système de santé subit une pression sans précédent. Les enjeux actuels de délestage nous rappellent à quel point nos ressources sont précieuses. Il est impératif d'utiliser le bon professionnel de la santé, au bon moment et bon endroit, et les pharmaciens font sans contredit partie de l'équation », explique Benoit Morin, président de l'AQPP.

Rappelons que, depuis le début de l'année 2021, les pharmaciens du Québec offrent encore plus de services de santé sans frais pour la vaste majorité des patients, dont les suivants :

Prescrire un médicament pour des conditions mineures telles que l'infection urinaire chez la femme, l'eczéma, les allergies saisonnières et bien d'autres, lorsqu'un traitement a déjà été prescrit pour la condition;





Prescrire une thérapie médicamenteuse pour traiter le zona;





Prendre en charge les patients après une hospitalisation;





Amorcer une thérapie médicamenteuse dans des cas comme les nausées et vomissements liés à différentes conditions ou dans le cas de la cessation tabagique, etc.;





Prolonger ou modifier l'ordonnance d'un médecin ou d'un autre professionnel habilité à prescrire;





Substituer un médicament lors d'une rupture d'approvisionnement ou lors d'un retrait du marché.

L'assouplissement de certaines restrictions facilitera également l'accès à des services comme le suivi du diabète et de l'hypertension en pharmacie.

« Les pharmaciens propriétaires et leurs équipes peuvent être fiers du travail qu'ils ont accompli au cours de la dernière année, travail qui se poursuit sans relâche, malgré les conditions difficiles. L'élargissement continuel de leur rôle est le résultat de leur compétence et de leur engagement envers leurs patients. D'ailleurs, leur imminente participation à la campagne de vaccination contre la COVID-19 s'ajoutera également bientôt à la liste de leurs contributions à l'amélioration de la santé de la population », a tenu à conclure Benoit Morin, président de l'AQPP.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2040 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

