Mois de reconnaissance de la pharmacie : les pharmaciens au cœur des stratégies d'amélioration du système de santé

MONTRÉAL, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Alors que s'amorce aujourd'hui le Mois de la reconnaissance de la pharmacie, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) tient à souligner le travail exceptionnel des pharmaciens communautaires et de leurs équipes et rappelle qu'ils font partie de la solution pour améliorer les soins de première ligne.

Les prochains jours marqueront deux ans de pandémie mondiale qui se sera avérée un véritable catalyseur dans l'évolution de la profession. Fortement impliqués dans les stratégies de lutte contre la COVID-19 avec la vaccination, les tests rapides et l'antiviral Paxlovid, les pharmaciens sont demeurés au front, malgré la pénurie de main-d'œuvre et la pandémie qui les touche également, afin d'offrir encore plus de services de santé à leurs patients alors que d'autres portes se fermaient.

En plus d'avoir administré plus de 3 millions de vaccins contre la COVID-19 et l'influenza au cours des 14 derniers mois et distribué plus de 20 millions de tests rapides en moins de trois mois, les pharmaciens ont prodigué plus de 5 millions de services cliniques en 2021, soit le double de l'année précédente, et ce, tout en maintenant en place l'ensemble de leur offre globale de services à leurs patients.

« Ces réussites en disent long sur la mobilisation de notre réseau et sur l'engagement hors du commun qui habite les pharmaciens propriétaires et leurs équipes. En marge de la refonte du système de santé par le gouvernement, il est incontournable d'impliquer les pharmaciens dans les stratégies d'amélioration du système de santé », déclare Benoit Morin, président de l'AQPP.

Dans les dernières années, de nouveaux actes ont été consentis aux pharmaciens, comme la prolongation de certains traitements, la prescription de médicaments pour certaines conditions mineures et la vaccination pour ne nommer que ceux-là. En 2021, les patients ont eu accès à encore plus de services de santé sans frais en pharmacie grâce à l'abolition par le gouvernement de la franchise et de la coassurance.

« En rétrospective, le constat est clair : lorsqu'on a permis aux pharmaciens d'en faire plus, ils ont été à la hauteur des attentes. Et lorsqu'on a donné une plus grande accessibilité aux patients, ils se sont tournés encore davantage vers leur pharmacien. Ils ont été agiles et à la hauteur des attentes et les patients l'ont apprécié », affirme Jean Bourcier, directeur général et vice-président exécutif de l'AQPP.

Par leur accessibilité, leur proximité et la relation de confiance qu'ils développent avec leurs patients, les pharmaciens sont témoins quotidiennement de cas où des personnes plus vulnérables abandonnent leur parcours de soins parce que la démarche leur paraît trop lourde.

« Nous ne sommes jamais indifférents à ces situations et ce phénomène de résignation appelle à l'urgence de se mobiliser en tant que société. Les pharmaciens veulent mettre à profit leurs compétences et peuvent en faire plus si on leur en donne les moyens. Plus que jamais, les pharmaciens font partie de l'équation », conclut Benoit Morin.

SOURCE Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Renseignements: (438) 887-0519, [email protected]