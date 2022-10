Mois de la sensibilisation au cancer du sein : des bleus en rose

RIMOUSKI, QC, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Octobre étant le Mois de la sensibilisation au cancer du sein, les cols bleus de la Ville de Rimouski tiennent aujourd'hui une activité de visibilité pour appuyer la cause de la lutte contre ce type de cancer.

En plus de faire un don à la Fondation cancer du sein du Québec pour la recherche, les syndiqué(e)s porteront des dossards roses plutôt qu'orange toute la journée.

« C'est une belle activité de mobilisation pour nos membres et pour une excellente cause. Nous avons tous été touchés de proche ou de loin par une personne qui a eu un cancer du sein. Un peu comme le mouvement syndical, c'est ensemble, en faisant tous et toutes un petit effort, que nous allons un jour arriver à bout de ce fléau », d'expliquer Yan Dupont-Smith, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses cols bleus de Rimouski (SCFP 5275).

Cette activité a pu voir le jour grâce à la collaboration de l'administration de la Ville de Rimouski.

« On espère toucher des milliers de Rimouskois et Rimouskoises aujourd'hui avec nos bleus en rose! », de conclure le président du syndicat.

