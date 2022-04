Mois de la sensibilisation à la maladie cœliaque - Soutenir les personnes touchées par la maladie et par l'impact de l'inflation sur la hausse du coût du panier d'épicerie

L'inflation et la hausse du coût du panier d'épicerie ont un impact sur l'ensemble de la communauté, mais celui-ci est d'autant plus grand pour les personnes touchées par la maladie cœliaque. Le coût des produits sans gluten serait 131 % plus élevé que leurs équivalents avec gluten selon une récente étude faite au Canada[1]. La montée fulgurante du coût du panier d'épicerie pourrait creuser le fossé entre les produits réguliers et ceux sans gluten. Une épicerie sans gluten pour une famille de quatre personnes coûterait 91,86 $ de plus qu'une épicerie « régulière » et, donc, serait 1,37 fois plus onéreuse. Par année, cela pourrait représenter un coût supplémentaire d'environ 4 750 $.

Un appui gouvernemental pour faciliter la vie des personnes touchées

Depuis 2003, les adultes cœliaques peuvent considérer les frais supplémentaires pour l'acquisition d'aliments sans gluten, soit l'écart entre le coût d'un aliment sans gluten et son comparatif avec gluten, à titre de dépenses admissibles donnant droit au crédit d'impôt pour frais médicaux. Avec le temps, il arrive que des factures palissent et ne puissent plus être utilisées comme pièces justificatives. Ces démarches sont tellement lourdes et contraignantes que plusieurs finissent par les abandonner et, ainsi, renoncent au crédit d'impôt auxquels ils ont droit. Cœliaque Québec demande que le gouvernement revoie ses prestations afin de créer une prestation spéciale versée mensuellement pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque au montant de 205 $ par mois. Cette manière de fonctionner permettrait de diminuer la pression financière et les enjeux bureaucratiques auxquels font face les personnes cœliaques.

« Il y a 15 ans, lorsque j'ai reçu mon diagnostic, les produits sans gluten se faisaient très rares. Bien qu'aujourd'hui ils soient de plus en plus accessibles, l'impact financier du coût d'épicerie sans gluten, lui, est devenu un enjeu majeur. Dans mon cas, heureusement que j'ai un comptable pour s'occuper de cette tâche, ça représenterait certainement beaucoup d'heures si je le faisais moi-même et je comprends que des gens peuvent choisir de ne pas aller au bout de cette longue démarche. » ajoute Denis Trudel, député, comédien et porte-parole de Cœliaque Québec.

« Ayant moi-même un fils vivant avec la maladie cœliaque, je peux témoigner de la lourdeur du processus permettant d'avoir accès aux crédits d'impôt. Après 4 ans d'inertie, on ne sait plus comment sensibiliser le gouvernement à cette réalité : certaines personnes atteintes ne peuvent pas se faire rembourser. Elles souffrent pendant ce temps puisqu'elles n'ont pas les moyens de payer pour leur traitement. Il est primordial que le gouvernement assure un soutien financier juste et équitable aux personnes cœliaques. » confirme Edith Lalanne, directrice générale de Cœliaque Québec.

Faire connaître la maladie pour obtenir un meilleur soutien

Afin de sensibiliser le gouvernement aux 100 $ supplémentaires hebdomadaires que représente le traitement de la maladie cœliaque, Cœliaque Québec organise un événement en mai invitant le public à participer au défi des 100 redressements. Peu importe les symptômes, la maladie affecte les intestins entraînant une malabsorption des vitamines et des minéraux essentiels à une bonne santé. Cet événement se veut également une activité de levée de fonds où l'organisme s'est donné comme objectif de récolter 20 000 $. L'épicier Metro est le partenaire officiel du défi des 100 redressements. Les participants seront éligibles au tirage de l'un des quatre chèques-cadeaux d'une valeur de 100 $ à dépenser dans l'épicerie Metro de leur choix.

À propos de Cœliaque Québec

Cœliaque Québec soutient les personnes cœliaques ainsi que les professionnels de la santé qui les accompagnent dans leur parcours médical, et ce, depuis 1983. Au fil des ans, l'organisme s'est entouré d'une solide équipe d'experts de la maladie cœliaque. Grâce à leur implication, ils permettent de faire avancer les connaissances sur cette maladie ainsi que sur son traitement, l'alimentation sans gluten. Cœliaque Québec est un allié majeur pour soutenir le patient entre ses visites chez le médecin ou la nutritionniste et créer un environnement favorable au suivi du traitement.







1 Olutola Jegede et al., «Nutitional Content and Number of Gluten-Free Staple Foods Available in Winnipeg, Manitoba, Canada », Plant Foods Hum Nutr., 2021, DOI: 10.1007/s11130-021-00889-5.

SOURCE Cœliaque Québec

Renseignements: Source: Valérie Borduas, Cœliaque Québec, [email protected], 514.529.8806 poste 224