Aujourd'hui le 16 mai - Célébrons la Journée mondiale de sensibilisation à la maladie cœliaque!

BOUCHERVILLE, QC, le 16 mai 2025 /CNW/ - Au Québec, des milliers de personnes vivent avec la maladie cœliaque. Cette maladie auto-immune est souvent comparée à un caméléon avec plus de 200 signes et symptômes potentiels. Le traitement à ce diagnostic? Une alimentation sans gluten stricte et à vie, ce qui implique plusieurs limitations. Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à la maladie cœliaque, la population est invitée dans chaque région à participer à l'un des événements organisés par Cœliaque Québec et à mieux comprendre les impacts de la maladie pour toutes les personnes qui en sont atteintes.

Des événements pour sensibiliser la population et pour rassembler les personnes cœliaques

Le 16 mai 2025, à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la maladie cœliaque, plusieurs partenaires de Cœliaque Québec se joignent à l'initiative pour soutenir la communauté cœliaque à travers le Défi Caméléon. Bien que chaque partenaire propose une initiative unique, l'objectif commun reste de renforcer les liens entre les personnes vivant avec la maladie cœliaque et de favoriser leur soutien.

Différentes activités permettront aux participants de se rencontrer, d'échanger et de renforcer les liens au sein de la communauté cœliaque en présence d'un ou d'une représentante de Cœliaque Québec. Tout au long de la journée, onze partenaires de Cœliaque Québec prendront part à l'événement de différentes façons. Certains d'entre eux remettront les bénéfices de leur activité à Cœliaque Québec; ces partenaires sont identifiés par un astérisque. Voici les initiatives prévues :

Aliments WN Sans Gluten* remettra 15 % des bénéfices de la vente de la journée;

remettra 15 % des bénéfices de la vente de la journée; Bio Bon propose une visite de l'usine et une dégustation de produits;

propose une visite de l'usine et une dégustation de produits; Bistro Hortus servira un délicieux dîner à base d'ingrédients locaux et biologiques;

servira un délicieux dîner à base d'ingrédients locaux et biologiques; Cuisine L'Angélique* offre un rabais sur ses produits vendus en ligne (vente de la journée);

offre un rabais sur ses produits vendus en ligne (vente de la journée); La Cabosse d'Or* présente la meilleure collation d'après-midi : crème glacée ou gâteau au chocolat;

présente la meilleure collation d'après-midi : crème glacée ou gâteau au chocolat; La Moisson Supermarché santé* vous attend pour une fiesta mexicaine avec des burritos;

vous attend pour une fiesta mexicaine avec des burritos; Les Glutineries* servira des hamburgers et de la poutine au dîner;

servira des hamburgers et de la poutine au dîner; Julio Taqueria propose un menu spécial pour le souper,

propose un menu spécial pour le souper, Microbrasserie Nouvelle France offre un menu trois services pour le souper;

offre un menu trois services pour le souper; Cantine Panella* remettra les profits de la vente des pains de la journée;

remettra les profits de la vente des pains de la journée; Sarrasin Boulangerie offre une dégustation de canapés, cupcakes et bière pour l'apéro.

Certaines initiatives sont accessibles à tous, tandis que d'autres nécessitent une réservation préalable. Pour connaître l'emplacement et l'horaire des événements proposés, consultez les informations détaillées ici : cœliaque.quebec/deficameleon.

« On sait que 80 % des personnes cœliaques limitent ou évitent les sorties au restaurant.i Cette réaction démontre à quel point manger à l'extérieur est un défi de taille pour une personne atteinte de la maladie cœliaque, la crainte de se contaminer au gluten étant bien réelle. Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à la maladie coeliaque le 16 mai, nous invitons la population à célébrer avec nous, échanger et partager dans une ambiance conviviale. C'est une belle occasion de faire connaissance avec les partenaires locaux, de profiter d'un moment de solidarité et de tisser des liens dans sa région », a déclaré Edith Lalanne, directrice générale de Cœliaque Québec.

À propos du Défi Caméléon

Chaque participant s'engage à soutenir les personnes cœliaques en collectant des fonds en amont d'un défi personnel. Celui-ci peut prendre la forme d'un défi physique, culinaire, artistique ou éducatif. L'objectif : amasser des fonds dans le but d'améliorer l'accès à une alimentation sans gluten sécuritaire pour toutes les personnes aux prises avec cette maladie.

Pour plus de détails sur le Défi Caméléon : coeliaque.quebec/deficameleon.

À propos de Cœliaque Québec

Seule référence québécoise dédiée à la maladie cœliaque et à l'alimentation sans gluten depuis 1983, Cœliaque Québec informe, outille et accompagne avec rigueur les personnes cœliaques et leur entourage. Il soutient également les professionnels de la santé et les prestataires de soins avec des ressources crédibles et à jour. Entouré d'experts engagés, l'organisme contribue à l'avancement des connaissances sur cette maladie et son unique traitement : une alimentation sans gluten. Il collabore avec tous les milieux ayant une incidence sur la santé ou l'alimentation des personnes cœliaques, incluant les secteurs de la santé, de l'alimentation, de l'éducation et du grand public.

___________________________________ i Desjardins C., Randoll C., Lalanne E., Perreault M., Marquis M., Cœliaque Québec, Département de Nutrition, Faculté de Médecine, Université de Montréal, Centre Jean-Jacques Gauthier, CIUSSS Nord-de-l'île-de-Montréal. La maladie cœliaque, impacts sur la qualité de vie des adultes québécois. 2023. https://www.coeliaque.quebec/fr/vivre-avec-la-maladie-cliaque-evaluation-de-limpact-sur-la-qualite-de-vie

