Une première au Québec : Protexio rembourse les aliments sans gluten

BOUCHERVILLE, QC, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Cœliaque Québec félicite l'entreprise d'avantages sociaux Protexio qui est la première à offrir le remboursement d'aliments sans gluten. En effet, grâce à une gamme d'options bien-être aussi variée qu'inédite, Protexio offre un programme d'avantages sociaux révolutionnaire et modulable selon les préférences de chaque individu. Parmi ceux-ci, les frais d'aliments et la cotisation annuelle à Cœliaque Québec peuvent maintenant être remboursés aux personnes cœliaques. Cet avantage permettra une meilleure adhésion au traitement et on s'en réjouit!

« Chez Protexio, nous croyons qu'il est important que chaque personne puisse avoir la liberté de choisir ce qui est bon pour elle et son bien-être. Nous souhaitons offrir une solution adaptée peu importe les besoins. Les remboursements pour aliments destinés aux personnes cœliaques en sont un bon exemple. » relate Dominique Blanchette, Associé, Protexio.

« Le traitement d'une maladie cœliaque est une alimentation sans gluten. Malheureusement, le gouvernement n'offre qu'un crédit d'impôt pour frais médicaux pour celui-ci, sans parler de la complexité des démarches que doit faire une personne atteinte. Cœliaque Québec ne peut que saluer cette initiative de Protexio et souhaiter que bon nombre de PME puisse offrir cet avantage à leur employé cœliaque! » ajoute Edith Lalanne, directrice générale de Cœliaque Québec.

À propos de Cœliaque Québec

La mission de Cœliaque Québec est de faciliter la vie des personnes atteintes de maladie cœliaque et de leur entourage et ce, depuis 1983. Au fil des ans, l'organisme s'est entouré d'une solide équipe d'experts de la maladie cœliaque, qui permettent de faire avancer les connaissances sur cette maladie ainsi que sur son traitement. Cœliaque Québec est le meilleur allié pour soutenir le patient entre ses visites chez le médecin ou la nutritionniste et créer un environnement favorable au suivi du traitement.

Images et photos : https://www.coeliaque.quebec/fr/Pour-les-medias

SOURCE Cœliaque Québec

Source : Valérie Borduas, Coordonnatrice communication et marketing, Cœliaque Québec, 514-529-8806, poste 224