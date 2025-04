Osez relever le Défi Caméléon pour soutenir les personnes atteintes de la maladie cœliaque!

BOUCHERVILLE, QC, le 17 avril 2025 /CNW/ - La maladie cœliaque est souvent comparée à un caméléon avec plus de 200 signes et symptômes potentiels. Au Québec, des milliers de personnes vivent avec cette maladie auto-immune. Le traitement à ce diagnostic ? Une alimentation sans gluten stricte et à vie. Ce qui implique plusieurs limitations. Pour mieux les soutenir, Cœliaque Québec invite la population à relever le Défi Caméléon pendant le Mois de la sensibilisation à la maladie cœliaque, en mai prochain.

Le Défi Caméléon : pour que toute personne cœliaque puisse manger sans limitation

L'objectif : amasser des fonds dans le but d'améliorer l'accès à une alimentation sans gluten sécuritaire pour toutes les personnes aux prises avec cette maladie. Trop souvent confondue avec une allergie ou une intolérance, la maladie cœliaque est une maladie auto-immune chronique complexe induite par l'ingestion de gluten chez les personnes génétiquement prédisposées. Une fois diagnostiquée, c'est la peur au ventre qu'une personne coeliaque ingère chaque bouchée. Précisons que :

manger sans gluten, c'est bien plus complexe que de retirer le pain et les pâtes de son alimentation. C'est un véritable casse-tête quotidien pour toute la famille;

la personne cœliaque limitera ses sorties chez les amis, au restaurant et même les voyages par crainte d'être malade;

l'alimentation sans gluten représente en moyenne une facture d'épicerie additionnelle de 100 $ et plus par semaine en comparaison à une autre famille.

Avec le Défi Caméléon , chaque participant s'engage à soutenir les personnes cœliaques en collectant des fonds en amont de son défi personnel. Chaque défi compte! Quatre options s'offrent aux participants :

, chaque participant s'engage à soutenir les personnes cœliaques en collectant des fonds en amont de son défi personnel. Chaque défi compte! Quatre options s'offrent aux participants : Défi physique : faites une randonnée à pied ou à vélo, intégrez un défi sportif à votre routine quotidienne!

: faites une randonnée à pied ou à vélo, intégrez un défi sportif à votre routine quotidienne! Défi culinaire : partagez un repas sans gluten ou organisez un test à l'aveugle de gâteau avec ou sans gluten auprès de vos amis!

: partagez un repas sans gluten ou organisez un test à l'aveugle de gâteau avec ou sans gluten auprès de vos amis! Défi artistique : créez des œuvres artistiques mettant votre talent en valeur!

: créez des œuvres artistiques mettant votre talent en valeur! Défi éducatif : partagez votre témoignage auprès de vos proches ou sur les réseaux sociaux!

Manger sans gluten ne doit plus rimer avec exclusion!

Les fonds récoltés grâce au Défi Caméléon financeront des services qui permettront d'alléger le quotidien des personnes atteintes de la maladie cœliaque. Les sommes recueillies serviront notamment à sensibiliser les professionnels de la santé et les restaurateurs, à améliorer l'accès à des restaurants et lieux publics offrant des options sans gluten sécuritaires ainsi qu'à développer des ressources pratiques pour aider les personnes cœliaques à mieux gérer leur condition alimentaire au quotidien.

« Se nourrir pour les personnes cœliaques peut devenir un véritable casse-tête et générer beaucoup d'anxiété. Avec le Défi Caméléon, nous invitons toute la population à relever un défi personnel pour aider les personnes cœliaques à y faire face. On sait que 80 % des personnes cœliaques limitent ou évitent les sorties au restaurant.i Cette réaction démontre à quel point manger à l'extérieur est un défi de taille pour une personne atteinte de la maladie cœliaque, la crainte de se contaminer au gluten étant bien réelle. Nous devons poursuivre nos efforts pour améliorer l'accès à une alimentation sans gluten sécuritaire aux personnes cœliaques. Notre souhait le plus cher est que manger sans gluten ne rime plus avec limitation », a déclaré Edith Lalanne, directrice générale de Cœliaque Québec.

Pour plus de détails sur le Défi Caméléon : coeliaque.quebec/deficameleon

À propos de Cœliaque Québec

Seule référence québécoise dédiée à la maladie cœliaque et à l'alimentation sans gluten depuis 1983, Cœliaque Québec informe, outille et accompagne avec rigueur les personnes cœliaques et leur entourage. Il soutient également les professionnels de la santé et les prestataires de soins avec des ressources crédibles et à jour. Entouré d'experts engagés, l'organisme contribue à l'avancement des connaissances sur cette maladie et son unique traitement : une alimentation sans gluten. Il collabore avec tous les milieux ayant une incidence sur la santé ou l'alimentation des personnes cœliaques, incluant les secteurs de la santé, de l'alimentation, de l'éducation et du grand public.

i Desjardins C., Randoll C., Lalanne E., Perreault M., Marquis M., Cœliaque Québec, Département de Nutrition, Faculté de Médecine, Université de Montréal, Centre Jean-Jacques Gauthier, CIUSSS Nord-de-l'île-de-Montréal. La maladie cœliaque, impacts sur la qualité de vie des adultes québécois. 2023. https://www.coeliaque.quebec/fr/vivre-avec-la-maladie-cliaque-evaluation-de-limpact-sur-la-qualite-de-vie

