La Dre Marie-Claude Desjardins devient présidente de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec

MONTRÉAL, le 9 déc. 2024 /CNW/ - L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) est heureuse d'annoncer l'entrée en fonction de la Dre Marie-Claude Desjardins à titre de présidente de l'organisation pour un mandat de trois ans. Elle succède ainsi au Dr Carl Tremblay qui a occupé cette fonction ces cinq dernières années.

Diplômée de la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal en 2004 et dentiste propriétaire d'une clinique dentaire à Blainville, la nouvelle présidente de l'ACDQ conjugue sa pratique privée avec divers engagements professionnels et communautaires.

Outre sa pratique privée, la Dre Desjardins possède une vaste connaissance du milieu dentaire. En 2002, alors qu'elle était étudiante, elle a cofondé la Clinique des jeunes de la rue de Montréal. Elle a aussi participé à une mission humanitaire en Uruguay avec Dentistes sans frontières. En plus d'avoir jusqu'à tout récemment eu une charge d'enseignement clinique en dentisterie opératoire à l'Université de Montréal, elle est active dans la communauté. Elle a siégé aux conseils d'administration de Centraide Laurentides, s'est impliquée au sein de la Société canadienne du cancer, en plus de participer à plusieurs initiatives sociales. Elle est présentement jury au concours universitaire Forces Avenir, dont elle a été lauréate en 2003.

Parallèlement à sa carrière, elle a complété une maîtrise en gestion des affaires (MBA) à l'Université de Sherbrooke. Ses réalisations lui ont valu de nombreuses distinctions, dont un Fellowship de l'Académie Pierre Fauchard et plusieurs prix pour son engagement communautaire.

« En plus de contribuer à la défense de notre profession, notre association joue un rôle essentiel auprès des dentistes du Québec. Je me fais un devoir de travailler, avec l'équipe en place, à accroître le rayonnement de notre association, de ses services et de ses réalisations. Je souhaite que les dentistes soient fiers de leur association; face aux enjeux de la profession, c'est par la force du nombre et dans l'unité que nous trouvons les meilleures solutions. Je salue d'ailleurs le travail du Dr Carl Tremblay qui a réellement contribué à rapprocher l'association de ses membres au cours des dernières années. C'est donc dans un esprit de continuité que j'amorce ma présidence. », a mentionné la Dre Desjardins au moment de sa nomination.

Jusqu'à tout récemment, elle occupait la fonction de vice-présidente de l'ACDQ; un rôle qui lui a permis de se familiariser avec les enjeux de la profession et les besoins en évolution des 4 300 membres qui composent cette association professionnelle. De plus, en lien avec sa fonction de présidente, la Dre Desjardins devient vice-présidente de fdp Gestion privée, dont l'ACDQ est actionnaire, et préside le conseil d'administration de Sogedent Assurances, une filiale de l'association.

À propos de l'ACDQ

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) est l'association professionnelle qui représente les dentistes du Québec et défend leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux. Elle regroupe plus de 4300 dentistes répartis dans l'ensemble du Québec, essentiellement des généralistes qui travaillent en clinique privée, mais également des dentistes en santé publique et des dentistes pédiatriques.

