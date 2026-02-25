Mois de la prévention de la fraude - Les jeunes plus enclins à être tentés par des offres d'investissement « trop belles pour être vraies »

MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a sondé les réflexes d'investissement de la population québécoise en présentant une offre d'investissement irréaliste à rendement élevé, garanti et sans risque. Si seulement 9 % des Québécois sondés ont indiqué qu'ils accepteraient cette offre, la proportion des jeunes (18-24 ans) qui l'accepteraient (22 %) était presque aussi élevée que celle qui des jeunes la refuseraient (23 %).

« Dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude, nous voulons outiller les Québécois pour qu'ils reconnaissent les signaux d'alarme liés à des propositions d'investissement qui sont trop belles pour être vraies. L'engouement des jeunes pour l'investissement autonome se confirme de plus en plus et témoigne de leur intérêt croissant pour leurs finances personnelles. Il demeure toutefois important de prendre un instant pour bien comprendre les offres qui circulent et les risques qui peuvent y être associés. », explique Kim Lachapelle, surintendante à l'assistance aux clientèles et à l'éducation financière de l'AMF.

L'AMF rappelle l'importance de comprendre les produits financiers choisis ainsi que les risques qui y sont associés. Selon le même sondage, 8 % des Québécois se seraient procuré des cryptos au cours de la dernière année, une proportion qui atteint 19 % chez les 18-24 ans.

« Les cryptos sont des produits volatils, très spéculatifs et pour lesquels le risque d'investissement est élevé. Dans la dernière année seulement, l'AMF a reçu pas moins de 1400 appels de citoyens préoccupés à ce sujet, un nombre qui continue de croître annuellement. Avant d'investir, il est primordial de prendre un moment d'arrêt, de faire les vérifications appropriées et de se poser les bonnes questions », conclut Mme Lachapelle.

Les actions à entreprendre avant d'investir

Voici trois questions à se poser avant d'accepter une offre d'investissement :

Connaissez‑vous bien le produit dans lequel vous investissez? L'offre vous semble‑t‑elle réaliste? (Aucun rendement n'est garanti et tout produit comporte un risque) La personne qui vous recommande cet investissement obtient‑elle un avantage financier?

Enfin, l'AMF souligne que :

En cas de doute, contactez l'AMF.

Pour connaître les résultats complets du sondage, consultez le site internet de l'AMF. De plus, notre page portant sur la fraude à l'investissement renferme des conseils et outils pour détecter les signes de fraude.

