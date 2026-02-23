L'AMF annonce la nomination des membres du groupe d'intervention sur l'expertise en règlement de sinistres

MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce la nomination des personnes suivantes au sein du groupe d'intervention sur l'expertise en règlement de sinistres (Groupe d'intervention) :

Richard Côté, IndemniPro;

Catherine Dépatie, Desjardins;

Yovan Desormeaux Bjegovich, Services de réclamations Maxwell;

Jonathan Fradet, Authentik;

Patrice Giroux, Definity;

Anne-Marie Labonté, Industrielle Alliance;

Patrice Longchamp, Beneva;

Mélanie Mercier, Sedgwick;

Josée Paquin, Co-Operators;

Carole Perron, Aviva;

Kym Roussin De Repentigny, TD;

Sophie Roussin, Union des consommateurs;

Dany Simard, Intact.

Cette nomination fait suite à un appel de candidatures lancé le 8 décembre 2025.

Mandat du Groupe d'intervention

Le Groupe d'intervention a pour mandat de faire part à l'AMF de ses observations et ses recommandations sur l'établissement d'une permission lors d'une circonstance particulière (comme une catastrophe naturelle ou un événement météorologique d'envergure) et de fournir les données à l'appui de son analyse.

Les membres conseilleront rapidement et efficacement l'AMF sur l'opportunité de déclencher une permission lorsqu'une circonstance particulière le justifiera. Ils mettront également à profit leurs connaissances et leur expérience pratique pour fournir à l'AMF des suggestions et solutions constructives visant à réduire les délais de traitement des réclamations des sinistrés lors d'une telle circonstance particulière.

Les consommateurs bénéficieront de ce canal d'échange, qui vise à assurer une meilleure prévisibilité, transparence, réactivité et flexibilité lors de circonstances particulières qui provoquent une multiplication significative des réclamations.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SOURCE Autorité des Marchés financiers