Avis aux investisseurs lésés dans le dossier Whitehaven - La Cour supérieure autorise un processus de réclamation

MONTRÉAL, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le 11 février 2026, la Cour supérieure a accueilli une requête de FTI Consulting Canada inc., qui agit à titre d'administrateur provisoire dans le dossier Whitehaven. L'administrateur provisoire avait déposé cette requête pour :

faire modifier ses pouvoirs octroyés aux termes d'une ordonnance rendue le 12 septembre 2024;

faire approuver un processus de réclamation;

avoir l'autorisation de procéder à une distribution intérimaire.

L'ordonnance de la Cour supérieure autorise, sous certaines conditions, l'administrateur provisoire à effectuer une distribution intérimaire dans le cadre d'un processus de réclamation visant les porteurs des parts du Fonds MVMT Capital. Ces derniers ont la responsabilité de consulter le registre des réclamations sur le site Web de l'administrateur provisoire et, si requis, de produire un avis de contestation.

Avis aux investisseurs

Les investisseurs souhaitant faire une réclamation dans le cadre de ce processus peuvent consulter l'avis aux investisseurs sur le site Web de l'AMF. Cet avis est aussi publié sur le site Web de l'administrateur provisoire.

À titre de rappel, les entreprises visés par les ordonnances rendues le 12 septembre 2024 sont :

Valeurs mobilières Whitehaven inc.;

Gestion d'actifs Whitehaven inc.;

Placements Whitehaven inc.;

Whitehaven Capital de risque inc.;

Whitehaven Capital inc.;

Pharma Solstar inc.;

Capital Solstar inc.;

Fonds Solstar Capital;

Fonds MVMT Capital;

Société en commandite MVMT Capital;

Fiducie d'exploitation MVMT Capital;

Commandité MVMT inc.;

Société en commandite MVMT Capital 1.

