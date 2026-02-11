Yanik Guillemette plaide coupable à dix chefs d'accusation

MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Le 19 novembre 2024, la Cour du Québec a accueilli les plaidoyers de culpabilité de Yanik Guillemette sur dix chefs d'accusation portés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM). Ces plaidoyers faisaient suite à une poursuite pénale intentée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) contre M. Guillemette et l'entreprise 9632301 Canada inc. (faisant affaire sous le nom de Réseau Outgo inc.).

M. Guillemette a ainsi reconnu sa culpabilité :

pour avoir agi à titre de courtier en valeurs sans être inscrit à ce titre auprès de l'AMF;

pour avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d'opérations sur des titres;

pour avoir déclaré que les titres de Réseau Outgo inc. seraient admis à la cote sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'AMF;

pour avoir aidé Réseau Outgo inc. à agir à titre de courtier en valeurs sans être inscrit, à procéder au placement d'une forme d'investissement assujettie à la LVM sans détenir le prospectus requis et à déclarer que ses titres seraient admis à la cote sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'AMF.

L'enquête menée par l'AMF a révélé que M. Guillemette avait sollicité des investisseurs par l'entremise d'annonces publiées sur Internet afin que ceux-ci procèdent à des placements auprès de la société Réseau Outgo inc., dont il était administrateur.

Remboursement des investisseurs

Yanik Guillemette et Réseau Outgo inc. se sont engagés à rembourser les investisseurs lésés. Le prononcé de la peine a été fixé au 29 avril 2026 afin de permettre aux défendeurs de finaliser les remboursements convenus.

