MONTRÉAL, le 27 févr. 2023 /CNW/ - À quelques jours du Mois de la prévention de la fraude, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») tient à rappeler l'importance de développer des réflexes de vigilance face aux risques de fraude. Cette année, l'Autorité cible particulièrement les fraudes liées aux cryptoactifs puisque, malgré leur perte de valeur significative au cours de la dernière année et la débâcle de plusieurs plateformes, ceux-ci continuent tout de même d'attirer un large éventail d'investisseurs dans un univers numérique qui n'a pas de frontière.

« Lorsqu'ils souhaitent investir de manière autonome, les consommateurs privilégient de plus en plus les médias sociaux comme source d'information, ou trop souvent de désinformation, sur les produits et services financiers », mentionne Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « Leurs décisions financières sont ainsi de plus en plus tributaires de « finfluenceurs » dont l'objectif n'est pas bien souvent d'informer adéquatement leur audience, mais plutôt de générer le plus grand nombre de vues ou de clics, ou de profiter financièrement d'un engouement concernant des titres ou des cryptoactifs dans lesquels ils ont parfois eux-mêmes investi. »

Deux constats centraux

Alors que les fraudes liées aux cryptoactifs gagnent du terrain, on dénombre de nouveaux stratagèmes qui font de nombreuses victimes. Forte de son mandat d'agir pour l'intégrité du secteur financier, l'Autorité réitère deux constats majeurs. « D'une part, la littératie financière traditionnelle ne suffit plus : les consommateurs doivent aussi apprendre à utiliser les applications mobiles de façon sécuritaire, reconnaître la fraude en ligne, protéger leurs renseignements personnels et consentir à leur partage de façon éclairée », ajoute Louis Morisset. « D'une autre part, la vigilance des consommateurs constitue plus que jamais la première, et la seule véritable ligne de défense face aux risques du numérique. »

Développer les bons réflexes avant d'investir

L'Autorité invite toute personne intéressée à investir dans le domaine des cryptoactifs à s'informer au même titre qu'elle le ferait pour tout autre produit financier, auprès de ressources fiables, avant de prendre une décision, et à ne pas tomber dans le piège du « syndrome fomo » ou de l'« anxiété de ratage », qui est très exploité par les fraudeurs. Les personnes intéressées devraient également vérifier si la plateforme de négociation de cryptoactifs qu'elles envisagent d'utiliser est bien inscrite auprès de l'Autorité. Actuellement, seules 10 plateformes sont inscrites en conformité avec la réglementation en valeurs mobilières.

Des ressources accessibles

L'Autorité présente sur son site Web une liste des mises en garde concernant des sites Web dont les activités comportent un risque élevé ou sont potentiellement frauduleuses, une liste des plateforme de négociation de cryptoactifs actuellement inscrites ainsi qu'une page portant sur les principaux types de fraude liée aux cryptoactifs. Afin d'appuyer ces efforts, l'Autorité met également à la disposition du grand public l'équipe d'agents de son centre d'information afin de répondre aux questions, et peut aussi accueillir les dénonciations à l'égard d'un individu ou d'une organisation dont les activités apparaissent suspectes ou frauduleuses.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

