Mois de la littératie financière : prendre soin de ses finances, c'est prendre soin de sa retraite

La retraite est un moment important où les Québécoises et Québécois cherchent à profiter de la vie après avoir contribué à la richesse collective par leurs efforts sur le marché du travail. Plusieurs éléments peuvent toutefois affecter cette étape importante sur le plan financier : mauvaise planification financière, fraude et maltraitance financière.

À ce titre, certaines données sont inquiétantes : la connaissance des systèmes de retraite canadien et québécois stagne auprès de la population active (36,6 %)1, la fraude affecte directement plus d'une Canadienne ou d'un Canadien aîné sur dix2, et les signalements de maltraitance envers les personnes aînées connaissent une hausse importante au Québec3.

Une trousse en ligne gratuite pour prendre soin de ses finances

Pour aider les personnes aînées et leurs proches, mais également tous ceux et celles qui se préparent à la retraite, à prendre de meilleures décisions financières, l'Ordre propose une trousse d'information qui contient, entre autres, des webinaires sur la gestion des finances personnelles et la prévention de la fraude, des liens vers de la documentation utile ainsi qu'un questionnaire pour aider à mieux comprendre sa santé financière.

« Les CPA peuvent jouer un rôle important dans l'éducation financière de la population québécoise. À l'Ordre, nous prenons les devants sur plusieurs questions concernant le bien-être financier des personnes aînées, notamment en ce qui concerne la prévention, le repérage et le signalement de la maltraitance matérielle et financière. Nous avons créé cette trousse avec la conviction que peu importe notre âge, nous pouvons toutes et tous continuer à apprendre pour améliorer nos finances », mentionne Geneviève Mottard, CPA, présidente et chef de la direction de l'Ordre.

