OTTAWA, ON, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Judith Robertson, commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), et Tiff Macklem, gouverneur de la Banque du Canada, ont lancé la 13e édition annuelle du Mois de la littératie financière au Musée de la Banque du Canada à Ottawa.

Cette année, le thème du Mois de la littératie financière, Gérer votre argent dans un monde en évolution, se veut le reflet du paysage financier complexe qui change constamment, et son objectif est de s'attaquer aux problèmes financiers auxquels les Canadiens sont les plus susceptibles d'être confrontés. L'ACFC, de concert avec des organisations d'un bout à l'autre du pays, va s'employer à aider les Canadiens à gérer leur argent et leurs dettes et à faire des progrès dans la mise en œuvre de Faisons des changements qui comptent : Stratégie nationale pour la littératie financière 2021-2026.

Tout au long du mois de novembre, l'ACFC encourage les Canadiens à faire le bilan de leur santé financière, notamment en examinant leurs progrès dans la gestion et le remboursement de leurs dettes. La gestion des dettes mène à la résilience financière, et il s'agit de l'un des éléments clés pour les consommateurs que l'on retrouve dans la Stratégie nationale.

Les Canadiens peuvent visiter la page du Mois de la littératie financière du site Canada.ca afin d'obtenir des conseils et des outils pratiques pour mieux gérer leur argent et leurs dettes dans le contexte économique actuel.

Le Mois de la littératie financière est une occasion importante d'accomplir des progrès dans la réalisation de la Stratégie nationale pour la littératie financière de l'ACFC. Cette stratégie est un plan quinquennal qui vise à créer un écosystème financier plus accessible, inclusif et efficace pour les Canadiens. Elle représente un virage important, nous accordons la priorité non plus aux comportements des individus, mais au rôle que doit jouer l'écosystème financier - les organismes communautaires, le secteur financier, les gouvernements et organismes de réglementation, et d'autres joueurs clés - pour aider les Canadiens à accroître leur résilience financière et à obtenir des résultats financiers positifs.

Depuis la publication de la Stratégie nationale en 2021, l'ACFC a axé ses efforts sur la recherche et la collecte de données qui l'aident à veiller à ce que les initiatives de littératie financière contribuent à l'atteinte des résultats cibles de la Stratégie nationale. L'an dernier, l'ACFC a lancé Compter les changements : Plan de mesure pour la Stratégie nationale pour la littératie financière 2021-2026 afin de suivre les progrès accomplis dans six domaines prioritaires où des changements doivent être apportés, notamment « Concevoir de façon à répondre à différents besoins » et « Améliorer l'accès à une aide financière fiable et abordable ».

Jusqu'à maintenant, 25 organisations ont adopté le Plan de mesure. Le Plan de mesure permettra à l'ACFC et à l'écosystème financier de rendre compte des progrès réalisés et de maximiser les retombées de nos efforts collectifs visant à renforcer la littératie financière au Canada.

« Cette année, le Mois de la littératie financière tombe à un moment où les Canadiens doivent s'adapter à de nombreux changements dans l'environnement économique. La Stratégie nationale pour la littératie financière de l'ACFC reconnaît le fait qu'aider les Canadiens à obtenir des résultats financiers positifs est une responsabilité partagée. Je veux remercier les organisations de partout au pays de continuer à soutenir en grand nombre le Mois de la littératie financière avec dévouement et de s'engager à faire des changements qui comptent pour les Canadiens. »

Judith Robertson, commissaire, Agence de la consommation en matière financière du Canada

Le rôle de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada consiste à protéger les consommateurs de produits et services financiers en renforçant la littératie financière des Canadiens ainsi qu'en supervisant les entités financières sous réglementation fédérale, dont les banques, afin de veiller à ce qu'elles se conforment aux lois, règlements, codes de conduite et engagements publics qui leur sont applicables.

consiste à protéger les consommateurs de produits et services financiers en renforçant la littératie financière des Canadiens ainsi qu'en supervisant les entités financières sous réglementation fédérale, dont les banques, afin de veiller à ce qu'elles se conforment aux lois, règlements, codes de conduite et engagements publics qui leur sont applicables. Le Mois de la littératie financière a été lancé au Canada en 2011. Chaque mois de novembre, des centaines d'organisations des secteurs privé, public et sans but lucratif contribuent à la promotion du Mois de la littératie financière et organisent des événements partout au pays dans l'objectif commun de renforcer la littératie financière des Canadiens.

littératie financière a été lancé au en 2011. Chaque mois de novembre, des centaines d'organisations des secteurs privé, public et sans but lucratif contribuent à la promotion du littératie financière et organisent des événements partout au pays dans l'objectif commun de renforcer la littératie financière des Canadiens. La littératie financière comprend le fait de posséder les compétences et les capacités nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées, et de poser les gestes ou d'adopter les comportements qui permettent d'obtenir des résultats financiers positifs. La littératie financière est considérée comme une compétence essentielle, tout comme la lecture et l'écriture.

comprend le fait de posséder les compétences et les capacités nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées, et de poser les gestes ou d'adopter les comportements qui permettent d'obtenir des résultats financiers positifs. La littératie financière est considérée comme une compétence essentielle, tout comme la lecture et l'écriture. La résilience financière est la capacité de s'adapter ou de persévérer face aux choix, difficultés et chocs financiers prévisibles et imprévisibles de la vie.

