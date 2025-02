Les rendez-vous numériques de BAnQ - Une fin de semaine pour stimuler ses compétences numériques et sa créativité les 15 et 16 février à la Grande Bibliothèque

MONTRÉAL, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Initiation DJ, création musicale numérique, projections immersives et plus encore : le samedi 15 et le dimanche 16 février, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) proposera ses annuels rendez-vous numériques à la Grande Bibliothèque. Enfants, ados et adultes : tout le monde pourra apprendre à intégrer de nouvelles compétences numériques en expérimentant et en découvrant des trésors patrimoniaux de BAnQ.

Cette année, sur le thème Remixer le Québec - Un voyage numérique à travers notre culture, la programmation gratuite d'activités et d'ateliers vise à explorer comment des artistes et artisans du numérique utilisent et réinventent le patrimoine documentaire pour lui faire prendre des formes inédites et fascinantes.

L'événement est organisé par BAnQ avec la collaboration de Printemps numérique, dans le cadre du Mois Numérique Jeunesse.

Quelques expériences qui attendent les visiteurs

Imaginer le futur de la cartographie en explorant les liens entre créativité, culture et technologies à partir de cartes tirées des collections de BAnQ. Poursuivre son expérience créative en entrant dans le Dôme 360° du Printemps numérique, dans lequel seront projetées plusieurs cartes de toutes origines.

dans lequel seront projetées plusieurs cartes de toutes origines. Être DJ d'un jour! En compagnie d'un formateur de la Société des arts technologiques, apprendre à monter une performance audio comme un DJ en utilisant les techniques de la création musicale à l'ordinateur et du mix audio en direct. On aura aussi l'occasion d'y infuser une touche patrimoniale grâce à des extraits musicaux tirés des collections de BAnQ.

apprendre à monter une performance audio comme un DJ en utilisant les techniques de la création musicale à l'ordinateur et du mix audio en direct. On aura aussi l'occasion d'y infuser une touche patrimoniale grâce à des extraits musicaux tirés des collections de BAnQ. Remixer les sons du Québec pour créer de la musique numérique avec Nova Musique . Composer ses propres morceaux en écoutant des boucles sonores et en y intégrant des enregistrements provenant des collections musicales de BAnQ. Grâce à des outils numériques innovants, plonger dans un univers où la musique d'hier rencontre celle d'aujourd'hui!

Composer ses propres morceaux en écoutant des boucles sonores et en y intégrant des enregistrements provenant des collections musicales de BAnQ. Grâce à des outils numériques innovants, plonger dans un univers où la musique d'hier rencontre celle d'aujourd'hui! Passer une heure en compagnie d' Annie Laurin et de Michèle Ouellette, les autrices à la tête du populaire balado Captives. Prendre part à des discussions passionnantes sur les cas criminels les plus marquants qu'elles ont relevés. Apprendre les secrets derrière la création du balado et découvrir comment elles font des recherches dans des journaux anciens en utilisant la plateforme BAnQ numérique.

et de les autrices à la tête du populaire Prendre part à des discussions passionnantes sur les cas criminels les plus marquants qu'elles ont relevés. Apprendre les secrets derrière la création du balado et découvrir comment elles font des recherches dans des journaux anciens en utilisant la plateforme BAnQ numérique. Échanger avec Louise Lemieux Bérubé, artiste en métiers d'art du textile, et Harry Warshaw , créateur de bijoux, deux artistes audacieux qui mêlent les techniques traditionnelles et les technologies actuelles pour réaliser des œuvres uniques.

artiste en métiers d'art du textile, et créateur de bijoux, deux artistes audacieux qui mêlent les techniques traditionnelles et les technologies actuelles pour réaliser des œuvres uniques. Découvrir les métiers en culture et création numérique avec les organismes Compétence Culture et SYNTHÈSE.

Les jeunes de 7 à 11 ans ne seront pas en reste

Créer un tissage… lumineux! Apprendre à tisser parce que c'est amusant et facile grâce à un mini métier à tisser en carton et à quelques lumières à ajouter à la fin du processus.

Concevoir une affiche électrique colorée à l'aide d'images d'archives tirées des collections de BAnQ et de techniques de sérigraphie. Ajouter de la technologie à ces arts traditionnels : illuminer sa création avec de l'encre électrique et des lumières DEL.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à toute la population du Québec des milieux stimulants pour découvrir et apprendre toute la vie, et ce, gratuitement.

En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec tout en ouvrant des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.) y sont accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures. banq.qc.ca

