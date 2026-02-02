Mois de l'histoire des Noirs : Quand le passé parle au présent

OTTAWA, ON, le 2 févr. 2026 /CNW/ - À l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs, Charlotte-Anne Malischewski, qui occupe le rôle de présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, fait la déclaration suivante :

Le Mois de l'histoire des Noirs est l'occasion de célébrer le leadership, la créativité et l'influence que les personnes noires au Canada apportent au pays depuis plus de quatre siècles.

Cette présence remonte au début des années 1600 avec Mathieu Da Costa, interprète multilingue et première personne noire recensée à vivre et travailler au Canada -- point de départ de l'histoire profondément enracinée des communautés noires dans le pays.

Depuis leurs premières traces, les communautés noires inscrivent leur présence au cœur de la vie sociale, culturelle, politique et économique du Canada. De génération en génération, elles ont tissé des réseaux solides, transmis leurs connaissances et leur culture, et porté des élans collectifs qui ont influencé la vie publique, élargi l'espace des libertés et nourri la quête d'égalité à travers le pays.

Le Mois de l'histoire des Noirs met également en lumière le fait que le Canada d'aujourd'hui est aussi le fruit de luttes portées par les communautés noires. À chaque étape de son histoire, les personnes noires ont été au cœur de combats déterminants pour les droits de la personne. De Harriet Tubman, qui échappe à l'esclavage américain en 1850 pour trouver refuge à St. Catharines, en Ontario, à Viola Desmond, dont le geste de résistance contre la ségrégation dans un cinéma en 1946 a marqué un tournant, en passant par l'engagement de Jean Augustine's ayant mené à la reconnaissance officielle du Mois de l'histoire des Noirs par le Parlement en 1995, jusqu'aux mobilisations actuelles inspirées par le mouvement Black Lives Matter des années 2010.

Le Mois de l'histoire des Noirs est également un moment pour nommer ce qui demeure -- le racisme et la discrimination systémique -- et reconnaître les luttes que les communautés noires continuent de porter, jour après jour. Il nous appelle à regarder en face la persistance du racisme à l'égard des personnes noires, et à comprendre que seules la prise de conscience, la responsabilité partagée et l'action peuvent en fissurer les fondations, dans nos institutions comme dans nos gestes quotidiens.

Dans l'élan de la deuxième Décennie des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, nous poursuivons notre combat pour des actions concrètes, afin de faire face aux héritages encore vivant de l'esclavage et du colonialisme, d'exiger une justice réparatrice, et de faire pleinement place aux droits fondamentaux et aux libertés des personnes d'ascendance africaine.

En tant qu'institution nationale des droits de la personne du Canada, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir l'équité, la dignité et la justice pour toutes et tous. Nous nous tenons aux côtés des communautés noires et faisons le serment de continuer à œuvrer pour un Canada où les droits fondamentaux sont pleinement respectés et défendus.

En ce mois de célébration, offrons-nous un temps de réflexion sur nos responsabilités, à la fois individuelles et collectives, afin de bâtir des espaces plus inclusifs et équitables au sein de nos communautés. Il s'agit d'une invitation à écouter avec attention, à apprendre avec humilité des blessures du passé, et à poser, consciemment et avec courage, les actes nécessaires pour faire advenir un avenir profondément équitable, nourri par la justice et le respect des droits de la personne.

