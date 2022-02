DRESDEN, ON, le 4 févr. 2022 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien convie la population de l'Ontario à célébrer et à reconnaître l'héritage du peuple canadien de race noire pendant le Mois de l'histoire des Noirs au Site historique de la Case de l'oncle Tom.

Cette année, le Site historique de la Case de l'oncle Tom soulignera le Mois de l'histoire des Noirs en mettant en lumière les récits passés et actuels, autant ceux heureux et douloureux, de la population ontarienne noire. La programmation gratuite prévoit des visites virtuelles du musée en direct, une nouvelle série vidéo éducative axée sur les réussites des premières communautés noires de Dresden et un nouveau forum virtuel qui approfondira la conversation sur le racisme contre les Noirs.

Pour en savoir plus, consulter la page sur le programme des événements spéciaux du Site historique de la Case de l'oncle Tom. De plus amples renseignements sur le Mois de l'histoire des Noirs sont énoncés ci-dessous :

Visite virtuelle en direct du Site historique de la Case de l'oncle Tom - Inscription obligatoire

21 février à 10 h et 13 h

Cette visite virtuelle en direct de 60 minutes vous permettra de revivre l'histoire du chemin de fer clandestin, au moyen d'artefacts patrimoniaux, d'une visite guidée des bâtiments du Site historique de la Case de l'oncle Tom, d'activités intéressantes et de récits incroyables. Chaque visite sera suivie d'une courte séance de questions et réponses. Les visites gratuites auront lieu le 21 février à 10 h et à 13 h. Les réservations doivent être effectuées au site Web Eventbrite. Veuillez prendre note que les places sont limitées.





La série Découvrir l'établissement Dawn

La série Découvrir l'établissement Dawn consiste en de courtes vidéos éducatives sur l'histoire de la première communauté noire de Dresden. La série suit les pas de Marie Carter, historienne de la région, et de Jackie Bernard, chargée de programme au Site historique de la Case de l'oncle Tom, qui font le tour de la ville pour visiter les sites historiques se rapportant au chemin de fer clandestin et au British American Institute. Ensemble, elles dévoilent les récits décrivant la vie des premiers Afro‑Canadiens qui faisaient partie de la colonie de Dawn, une communauté située près de Dresden, ayant servi de refuge à un grand nombre de fugitifs en quête de liberté souhaitant échapper à l'esclavage qui prédominait aux États‑Unis au cours du XIXe siècle.

Le lancement de la première vidéo a eu lieu le 2 février. Tout au long du mois, des vidéos supplémentaires seront publiées chaque semaine. Vous pouvez visionner les vidéos à l'adresse YouTube.com/HeritageOntario ou à la page Vidéos du Site historique de la Case de l'oncle Tom.



Au‑delà du chemin de fer clandestin : Stratégies pour combattre le racisme contre les Noirs

La discussion préenregistrée tenue dans ce forum virtuel met en vedette le Site historique de la Case de l'oncle Tom, le Site historique national et musée de Buxton et le Black Mecca Museum de Chatham-Kent, dans le cadre d'une conversation avec Candice Fung (consultante sur la diversité inclusive du conseil scolaire du district de Lambton Kent), Rebecca Haskell-Thomas (coordonnatrice de la diversité, équité et inclusion, municipalité de Chatham-Kent) et Irene Moore Davis (présidente de l'organisme Essex County Black Historical Research Society). Atia Johnson, élève fréquentant l'école élémentaire McNaughton Ave Public School à Chatham, récitera le poème qu'elle a composé, Followers.

Cette vidéo sera publiée le 24 février à l'adresse YouTube.com/HeritageOntario.

Faits saillants :

Le Site historique de la Case de l'oncle Tom appartient à la Fiducie du patrimoine ontarien, lequel est chargé de son exploitation. Ce complexe de deux hectares (cinq acres) célèbre la vie et le travail du révérend Josiah Henson , dont l'autobiographie a servi d'inspiration à l'écrivaine Harriet Beecher Stowe pour écrire le roman antiesclavagiste intitulé La Case de l'oncle Tom .

, dont l'autobiographie a servi d'inspiration à l'écrivaine pour écrire le roman antiesclavagiste intitulé . L'établissement Dawn était une communauté de Noirs affranchis fondée en 1814 par Josiah Henson et ses camarades abolitionnistes. Située près de ce qui est aujourd'hui Dresden , elle a servi de refuge aux Noirs en quête de liberté et elle a accueilli un grand nombre d'entre eux qui sont venus partager ou acquérir des compétences, des ressources ou obtenir du travail, afin de bien réussir dans leur nouvelle contrée.

En savoir plus :

Explorez la bibliothèque de vidéos du Site historique de la Case de l'oncle Tom pour visionner d'autres vidéos éducatives sur le patrimoine et sur l'histoire des Noirs de la province.

Le troisième lundi de février sera le Jour du patrimoine, lequel marquera le début de la Semaine du patrimoine de l' Ontario . Découvrez comment les communautés de notre province comptent les célébrer et consultez la liste des événements communautaires et des activités de la Semaine du patrimoine de la Fiducie.

Restez connecté :

Suivez la Fiducie du patrimoine ontarien sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Inscrivez‑vous au bulletin Questions de patrimoine ... toujours plus!



À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère du Patrimoine, des Sports, du Tourisme et des Industries culturelles de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Renseignements: Patricia Njovu, spécialiste principale Marketing et Communications, Fiducie du patrimoine ontarien. [email protected], 437 248-1439.