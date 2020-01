Mois de l'histoire des Noirs - Montréal-Nord convie la population à une quinzaine d'activités qui soulignent l'apport culturel et social des communautés noires

« C'est avec fierté que nous voulons souligner l'apport des membres des communautés noires à notre arrondissement, alors que ceux-ci représentent près du quart de notre population. La jeunesse, le thème choisi cette année par la Table de concertation du Mois de l'histoire des Noirs, nous interpelle particulièrement, car nous en avons fait une priorité à Montréal-Nord. Nous invitons tout le monde à profiter de la programmation offerte chez nous en février et à découvrir la riche diversité culturelle de notre milieu », a déclaré M me Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord.

« À l'occasion de l'édition 2020 du Mois de l'histoire des Noirs, UIPT se réjouit d'avoir joué un rôle important dans l'organisation des célébrations des 7 dernières années, dont la coordination de la programmation d'activités commune pour les 3 dernières. Puisque le thème de l'évènement porte sur la jeunesse, nous invitons les jeunes à participer et à tirer pleinement profit des différentes activités. Nous lançons un appel vibrant aux partenaires et donateurs d'investir plus de moyens pour les projets jeunesse, car c'est sur eux que reposent les espoirs du développement communautaire durable », a indiqué M. Ousseynou Ndiaye, directeur général d'Un itinéraire pour tous.

Une programmation pour tous les goûts et tous les âges

RENCONTRE D'AUTEUR - Haïti, kenbe la !, avec Rodney Saint-Éloi

Samedi 1er février, 14 h, Maison culturelle et communautaire (MCC)

SOIRÉE DE LANCEMENT

Vendredi 7 février, 17 h à 20h, MCC



CONTE (3 à 6 ans) - Issa et le secret de l'arbre à palabres

Les dimanches 9 et 16 février, aux bibliothèques Belleville et Henri-Bourassa

ATELIER DE CRÉATION ET DE RÉFLEXION - Rap Therapy

Les jeudis 13 et 27 février, 17 h à 19 h, CJE Bourassa-Sauvé

VERNISSAGE - EXPOSITION - Variabilité, Commissaire : Joseph André

Jeudi 13 février, 18 h, Bibliothèque de la MCC

DISCUSSION AVEC ANIMATION - La femme noire contemporaine

Vendredi 14 février, 17 h à 20h, MCC

RENCONTRE D'ARTISTE - EXPOSITION - Le chemin de la liberté! par Richarson Dorvil

Samedi 15 février, 14 h, Bibliothèque Henri-Bourassa



MUSIQUE DU MONDE - avec Adama Daou

Samedi 15 février, 19 h 30, MCC

CINÉMA DOCUMENTAIRE ET DISCUSSION - Ma vie réelle, un film de Magnus Isacsson (2012)

Jeudi 20 février, 17 h à 19 h, CJE Bourassa-Sauvé

CONFÉRENCE-ATELIER - La fierté de l'identité noire

Jeudi 20 février, 17 h à 20 h, MCC

SPEED DATING PROFESSIONNEL (15-17 ans) - Rencontre de personnalités inspirantes

Vendredi 21 février, 17 h, MCC

CONFÉRENCE - La présence noire au Québec, avec Webster

Samedi 22 février, 14 h, Bibliothèque de la MCC

CONTE (5 à 11 ans) - Comment poussent les bananes, avec Perpétue Muramutse

Dimanche 23 février, 13 h, Bibliothèque de la MCC



CINÉMA - Le livre de Green, un film de Peter Farrelly (2018)

Mardi 25 février, 13 h 30 et 19 h et mercredi 26 février, 13 h, MCC

SOIRÉE FAMILLE INTERCULTURELLE - Défilé, danse, exposition

Jeudi 27 février, 17 h à 20 h 30, MCC



SOIRÉE INTERCULTURELLE - Fenêtre sur le monde

Vendredi 28 février, 17 h à 20 h, MCC

Les promoteurs de la programmation à Montréal-Nord



Ces activités sont organisées par l'arrondissement de Montréal-Nord et par cinq organismes : Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé, Coopérative Multisports plus, Entre parents de Montréal-Nord, Parole d'excluEs et Un itinéraire pour tous.



Pour tous les détails, consultez la programmation en ligne.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: pour les médias : Daniel Bussières, Chef de division, Relations avec les citoyens et communications, [email protected], 514 608-4001; Ousseynou Ndiaye, Directeur général, Un itinéraire pour tous (UIPT), [email protected], 514-328-4000 poste 5579

