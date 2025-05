Mois de l'arbre et des forêts - En mai, choisissons le bois!

QUÉBEC, le 1er mai 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, convie la population à participer au 143e Mois de l'arbre et des forêts sur le thème « Je choisis le bois! ». Plusieurs activités se dérouleront partout au Québec tout au long du mois de mai pour célébrer le bois et ses atouts.

Le Québec s'est bâti, et se bâtit encore, grâce au bois de ses forêts, qui offre une matière première nécessaire à la construction, au chauffage ou à l'ameublement. Le bois est écologique, biologique, naturel, biodégradable, résistant, durable, et surtout, renouvelable. C'est pourquoi l'utilisation du bois permet de contribuer à la lutte contre les changements climatiques.

Des milliers de personnes vivent de la forêt au Québec, et cette dernière génère des retombées dans 900 municipalités. Si, pour ceux et celles qui y vivent, c'est leur gagne-pain, pour d'autres, c'est un immense terrain de jeu pour y pratiquer de nombreuses activités. Voilà plusieurs bonnes raisons d'aimer et de « choisir le bois »!

Activités et distribution d'arbres

Des centaines d'activités éducatives et de distribution d'arbres se tiendront au cours du mois de mai pour l'occasion, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec. Plusieurs centaines de milliers de plants forestiers, provenant principalement des pépinières gouvernementales, seront alors remis gratuitement aux citoyennes et citoyens intéressés. Ces activités sont organisées par différents partenaires (écoles, municipalités et organismes) ainsi que par des associations forestières régionales.

Pour connaître toutes les activités présentées ou pour consulter les outils éducatifs et les éléments visuels disponibles, visitez la page Web du Mois de l'arbre et des forêts.

Programme Mon arbre à moi

Par ailleurs, le programme Mon arbre à moi se poursuit en marge du Mois de l'arbre et des forêts. En partenariat avec les centres hospitaliers et les maisons de naissance, ce programme permet à tout enfant né ou adopté au Québec dans l'année de recevoir un petit plant forestier qui grandira avec lui ainsi qu'une échelle de croissance.

Une invitation personnalisée est envoyée en mai aux parents qui ont inscrit leur enfant au programme. Cette communication leur précise où et quand ils pourront se procurer leur plant et leur échelle de croissance.

Citation :

« Notre forêt est au cœur de l'identité québécoise et de notre histoire. Il faut non seulement l'aménager et la protéger, mais aussi la célébrer! Les activités du Mois de l'arbre et des forêts constituent l'occasion parfaite de le faire chaque année et de prendre conscience des nombreuses vertus du bois. Merci aux associations forestières régionales, à tous les partenaires municipaux, scolaires et communautaires et aux employés du ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui contribuent à faire rayonner notre forêt et à informer la population. Je vous invite à y participer en grand nombre! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

