Intelligent, sans effort et toujours synchronisé, RecDot aide les utilisateurs à rester productifs sans manquer les petits plaisirs de la vie

LOS ANGELES, le 8 mai 2025 /CNW/ - Dans un monde où les réunions à répétition et les messages interminables sont la norme, la marque de matériel d'IA viaim estime que les outils de productivité ne doivent pas seulement réduire le stress, mais aussi faciliter un peu plus la vie quotidienne. RecDot, ses écouteurs dotés d'IA, aident les utilisateurs à travailler plus intelligemment et à se sentir mieux.

Qu'il s'agisse de passer un appel multilingue, d'ajuster les chaînes d'approvisionnement en temps réel ou de retenir les moments clés d'un balado, RecDot de viaim permet aux utilisateurs de transformer des interactions effrénées en bénéfices clairs et productifs.

Pour Emily Chung, traductrice indépendante, la clarté n'est pas un avantage, elle est essentielle à son travail. Basée à Los Angeles, elle passe ses journées à passer d'une réunion en japonais à une réunion en anglais pour des clients du secteur technologique. Avant RecDot, elle devait souvent réécouter des heures d'enregistrements pour revérifier les termes techniques. Désormais, les sous-titres anglais en temps réel repèrent les termes délicats tels que « 仕様書 ». Lorsqu'un client le traduit par erreur par « cahier des charges », Emily le remarque immédiatement et le corrige par « spécificités techniques » avant toute confusion. Plus tard, elle utilise la fonction de résumé de RecDot pour générer automatiquement un glossaire et le déposer directement dans le dossier du projet.

« RecDot est comme une deuxième paire d'yeux, explique-t-elle. Il réduit de moitié mes délais de livraison et m'évite des migraines. » Grâce à la transcription en temps réel et à la création instantanée de glossaires, RecDot aide les professionnels des langues à rester précis et efficaces sans avoir à réécouter une seule minute d'enregistrement.

De l'autre côté du pays, à New York, David Fleming, fondateur d'une jeune entreprise de commerce électronique transfrontalier, est confronté à un autre type de contrainte. Avec des équipes au Mexique, en Chine et aux États-Unis, son agenda est constamment partagé entre les fuseaux horaires et les listes de choses à faire. Lors d'un appel à un fournisseur, un courriel logistique urgent attire son attention au moment même où un vendeur à Shenzhen annonce un retard d'expédition. Mais les sous-titres en direct de RecDot affichent le message « Livraison reportée au 20 mai » sur son écran. Il ajuste la chaîne logistique en temps réel et ajoute une note de suivi d'une simple touche.

« RecDot est comme le garde du corps de mes réunions, même lorsque je suis distrait. Il ne perd jamais le fil. » Pour les professionnels au rythme effréné comme David, RecDot transforme les perturbations en impulsion, ce qui permet aux équipes d'être réactives, confiantes et dynamiques.

Pour Lina Tripp, étudiante à l'université et blogueuse technologique à temps partiel à Toronto, RecDot a discrètement changé sa façon d'apprendre. Elle utilise les écouteurs pour enregistrer et transcrire des balados et des cours, en regardant les légendes des chapitres se dérouler en direct sur son écran. Après le cours, elle exporte un ensemble de notes propres, organisées et consultables. Lorsqu'elle a dû récemment analyser un groupe d'experts en espagnol pour son blog, RecDot l'a traduit en sous-titres anglais en direct.

« C'est comme si j'avais doublé mon temps d'étude sans y consacrer plus d'heures. Ma moyenne est passée de 3,2 à 3,7; mon professeur a cru que j'avais engagé un professeur particulier. » Qu'il s'agisse de capture de contenu, de soutien linguistique ou de méthodes pédagogiques plus intelligentes, RecDot aide à transformer les petites victoires en résultats durables. De l'audio à l'écrit, RecDot favorise des habitudes de travail plus intelligentes grâce à des notes structurées et consultables, ainsi qu'à une traduction intégrée.

Les expériences diffèrent, mais les résultats sont les mêmes : moins de contraintes, plus de concentration et un peu plus de liberté pour profiter de l'expérience. Il ne s'agit pas seulement de caractéristiques techniques, mais de choix de conception ancrés dans la conviction de viaim que « l'intelligence réelle » accompagne la vie réelle, et pas seulement les points de données. Comme le dit Alex Chen, chef de produit chez viaim, « un sourire n'est pas un message marketing, c'est le résultat d'un produit qui fonctionne. RecDot reflète notre conviction que l'intelligence réelle repose sur des moments de la vie réelle, et pas seulement sur des mesures. »

Nous ne le remarquons peut-être pas toujours, mais le meilleur type de technologie est celui qui améliore discrètement votre quotidien, en vous aidant à rester productif et concentré, et qui peut même vous faire sourire un peu plus en cours de route.

Prêt à réduire les contraintes et à multiplier les victoires? Découvrez viaim sur le site https://store.viaim.ai.

À propos de viaim

viaim se consacre à « l'intelligence réelle », améliorant l'efficacité et la créativité en milieu de travail grâce à des produits innovants alimentés par l'IA. Ses produits phares comprennent les écouteurs RecDot de viaim avec transcription multilingue et réduction du bruit, et NoteKit de viaim, un outil de réunion intelligent qui permet de rédiger des résumés et des listes de choses à faire.

