HANGZHOU, Chine, le 7 mars 2023 /CNW/ - Des modules photovoltaïques TOPCon de la série ASTRO N5 d'un total de 154,4 MW de courant continu ont été livrés en Allemagne, pour la réalisation de la plus grande centrale photovoltaïque TOPCon d'Europe à Döllen (Brandenburg).

La série ASTRO N, qui a inauguré la production de masse de modules photovoltaïques TOPCon de type N, a attiré beaucoup d'attention dans le monde entier après la signature du premier projet avec 355 mégawatts de courant continu en Australie. La centrale photovoltaïque de Döllen est un pas de plus vers l'introduction de la technologie TOPCon de type N sur le marché mondial, alimentée par la série ASTRO N5 d'Astronergy.

Financée par CEE Group et développée par Antlike Solar, la centrale photovoltaïque de Döllen vendra l'énergie sur la base d'un contrat d'achat d'électricité et vise à assumer une partie des responsabilités de stabilisation du climat, de réduction du prix de l'énergie et d'indépendance énergétique. Le projet photovoltaïque de Döllen est actuellement l'un des plus grands parcs photovoltaïques d'Allemagne.

À la suite de la connexion au réseau plus tard en 2023, la centrale photovoltaïque fournira plus de 150 000 MWh d'électricité verte par année.

Detlef Schreiber, chef de la direction de CEE Group, a déclaré : « Le nouveau parc solaire du site de Döllen impressionne avec une production nominale de 154,4 MWc et illustre en même temps le potentiel des énergies renouvelables en tant que composante centrale de la transition énergétique. »

Timo Franz, responsable du projet commercial pour l'Europe chez Astronergy, a ajouté que CEE Group est fermement engagé à fournir de l'énergie verte à travers l'Europe : « Nous avons été ravis de leur fournir nos nouveaux modules photovoltaïques TOPCon à haut rendement pour l'exécution de leur projet, et de constater leur confiance dans la qualité de nos produits et notre partenariat. »

À propos d'Astronergy

Astronergy, une filiale de CHINT Group, est une entreprise de fabrication intelligente axée sur les modules photovoltaïques. Fondée en 2006, Astronergy est l'une des premières entreprises privées à avoir mis le pied dans le domaine de l'énergie photovoltaïque. Elle est présente dans plus de 140 pays et régions du monde.

Astronergy s'est engagée à être le fournisseur de modules photovoltaïques le plus compétitif au monde avec sa mission de créer un monde durable et carboneutre grâce à l'énergie solaire. En se concentrant sur la recherche et le développement, la production et la vente de cellules photovoltaïques en silicium cristallin à haut rendement et de modules photovoltaïques, Astronergy a continuellement lancé des modules à haut rendement de la série ASTRO. La technologie de plaquettes de grande taille permet d'appliquer parfaitement tous les modules bifaciaux et monofaciaux des séries ASTRO dans tous les scénarios comme les centrales électriques à échelle industrielle et commerciale et les systèmes photovoltaïques résidentiels.

