Modifications au régime pédagogique - Les rencontres parents-écoles doivent être ajoutées

QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) dépose son avis sur le projet de règlement modifiant le régime pédagogique pour l'année scolaire 2021-2022.

La FCPQ exprime sa déception que des rencontres entre école et parents ne soient pas prévues au projet de règlement modifiant le régime pédagogique. L'importance d'une communication fluide et bidirectionnelle entre la famille et l'école a été maintes fois discutée et prouvée. Toute la recherche à ce sujet est d'ailleurs incluse ou référencée dans l'avis.

Par conséquent, la FCPQ demande formellement que les modifications au régime pédagogique pour la prochaine année scolaire prévoient l'obligation de tenir, au minimum, la tenue de deux rencontres entre l'école et les parents afin de faire les suivis nécessaires en vue de favoriser la réussite éducative de tous les élèves.

« Cette modification serait une action forte et concrète pour montrer aux parents qu'ils sont les bienvenus à l'école et qu'ils ont un rôle essentiel dans la réussite de leurs enfants », conclue Kévin Roy, président de la FCPQ.

