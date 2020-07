Modifications à la SSUC : le CPQ se réjouit, mais avec prudence

MONTRÉAL, le 17 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) a pris acte de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral concernant les modifications au programme de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC). À première vue, le CPQ est satisfait des orientations, mais souligne que les détails risquent de ne pas atteindre l'objectif visé, qui est d'aider les employeurs à traverser la crise.

« D'un côté, cette annonce arrive comme une bonne nouvelle, car la prolongation et l'élargissement des critères d'admissibilité du programme sont des demandes que le CPQ a faites à plusieurs reprises auprès de différents intervenants. Dans ce sens, nous pouvons saluer l'écoute du gouvernement fédéral devant les besoins exprimés des employeurs du Québec », affirme Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Notamment, la prolongation de la SSUC jusqu'au 19 décembre 2020 permettra aux entreprises de compter sur un appui financier significatif même si la relance s'amorce plus lentement que souhaité. Le fait que toutes les entreprises ayant subi une perte de revenu soient admissibles, et non seulement celles qui composent avec une perte de 30% et plus, est bien accueillie par les employeurs. La subvention complémentaire d'un maximum de 25 % pour les employeurs qui ont été les plus durement touchés par la crise de la COVID-19 apportera un baume pour les secteurs les plus durement touchés et qui peinent à reprendre leurs activités en raison de l'imposition de mesures sanitaires. Enfin, le CPQ salue également le fait que, jusqu'au 29 août, le taux de la subvention ne sera pas inférieur au taux auquel les employeurs auraient eu droit en vertu des règles précédentes.

« Par contre, de l'autre côté, les modifications du programme dévoilées aujourd'hui semblent ajouter une lourdeur administrative qui risque de décourager certains employeurs à avoir recours à ce programme. Selon le CPQ, nous pouvons nous réjouir de l'annonce d'aujourd'hui, mais avec une certaine prudence », poursuit M. Blackburn.

Effectivement, à première vue, les critères pour déterminer les sommes auxquelles chaque employeur a droit semblent complexes et risquent d'entrainer une lourdeur administrative. De plus, il est difficile de prévoir quels seront les impacts réels de ces modifications, car certaines catégories d'employeurs risquent de recevoir des sommes moins importantes. Comme le diable est dans les détails, le CPQ continuera d'analyser les modifications annoncées et suivra la situation de très près pour s'assurer que le programme réponde aux besoins des employeurs du Québec.

Le CPQ demande également à l'ensemble des partis politiques de s'entendre rapidement pour mettre en œuvre la prolongation de la SSUC. « Nous sommes dans une période caractérisée par l'incertitude depuis un bon moment. La prolongation du programme de la SSUC permettra de redonner un peu de confiance à beaucoup d'entreprises et le CPQ espère que l'ensemble des partis s'entendront rapidement afin de la mettre en œuvre. De plus, comme la reprise économique sera longue, il est important de penser dès maintenant à une possible prolongation au-delà de l'année 2020, surtout en ce qui concerne des secteurs économiques plus durement touchés, comme le tourisme, l'hôtellerie ou l'aéronautique », conclut M. Blackburn.

