Modification temporaire de l'horaire du point de service de la SAAQ à Amqui

QUÉBEC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et son mandataire en permis et immatriculation d'Amqui informent la population que le point de service situé au 158, boulevard Saint-Benoît Ouest, sera temporairement fermé les jeudis et vendredis, et ce, jusqu'au 8 octobre prochain.

De plus, la Société encourage sa clientèle à prendre rendez-vous, étant donné que durant cette période, les services seront offerts sur rendez-vous uniquement. Cette mesure vise à réduire les délais d'attente et à mieux répartir les visites tout au long des heures d'ouverture du point de service. Cette organisation du travail, mise en place temporairement, permet de maintenir des services attentionnés et efficaces, tout en optimisant l'utilisation des ressources disponibles. Il est donc essentiel de prendre rendez-vous via le site Web. Autrement, le mandataire pourrait ne pas être en mesure d'assurer le service demandé. Cette approche est nécessaire en raison de circonstances ponctuelles affectant les ressources humaines disponibles.

La SAAQ en profite pour inviter sa clientèle à privilégier l'utilisation de ses services en ligne. Une plateforme en ligne est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle permet d'effectuer rapidement et de façon autonome une vaste gamme de transactions qui peuvent également être réalisées par le mandataire.

Les personnes souhaitant obtenir des services en personne peuvent se présenter dans ces autres points de service :

Centre de services - Matane

Mandataire - Mont-Joli

Mandataire - Matapédia

La SAAQ et son mandataire d'Amqui sont conscients des inconvénients que cette modification d'horaire peut occasionner et remercient la population pour sa compréhension et sa collaboration.

