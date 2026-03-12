Modification réglementaire - Saguenay-Lac-Saint-Jean - Règles de la pêche sportive dans le Haut-Saguenay en 2026

SAGUENAY, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche sportive que des modifications réglementaires entreront en vigueur dès la prochaine saison de pêche pour les espèces autres que la ouananiche dans la rivière Saguenay entre les barrages hydroélectriques, dans la zone de pêche 28.

Nous informons les adeptes que la période de pêche aux espèces autres que la ouananiche sera prolongée en automne jusqu'à la pêche d'hiver (du 1er juin au 19 décembre) et qu'elle s'appliquera aux secteurs suivants de la rivière Saguenay :

Rivière Saguenay - secteur a

Entre l'aval des barrages de L'Isle Maligne et les structures de rétention du lac Saint-Jean (Grande Décharge) et une droite perpendiculaire à la rivière Saguenay passant par l'extrémité la plus en amont du barrage de Chute-à-Caron sur la rive sud de la rivière Saguenay;

Entre l'aval des barrages de L'Isle Maligne et les structures de rétention du lac Saint-Jean (Grande Décharge) et une droite perpendiculaire à la rivière Saguenay passant par l'extrémité la plus en amont du barrage de Chute-à-Caron sur la rive sud de la rivière Saguenay; Rivière Saguenay - secteur b

Entre une droite perpendiculaire à la rivière Saguenay passant par l'extrémité la plus en amont du barrage de Chute-à-Caron, sur la rive sud de la rivière Saguenay (48° 27' N., 71° 15' O.) et le barrage de Shipshaw (48° 27' N., 71° 13' O.);

Entre une droite perpendiculaire à la rivière Saguenay passant par l'extrémité la plus en amont du barrage de Chute-à-Caron, sur la rive sud de la rivière Saguenay (48° 27' N., 71° 15' O.) et le barrage de Shipshaw (48° 27' N., 71° 13' O.); Rivière La Petite Décharge : entre son embouchure dans la rivière Saguenay et les structures de rétention du lac Saint-Jean.

Nous tenons à rappeler aux adeptes que les modalités de la pêche d'hiver y sont maintenues. Ainsi, celle-ci se tiendra du 20 décembre au 31 mars, à l'exception du secteur b de la rivière Saguenay où il n'y a pas de pêche d'hiver.

Ces modalités de pêche sportive découlent de l'absence d'enjeu faunique et de la possibilité de pêcher les achigans sans limite de prise et de possession.

Il est possible de connaître l'ensemble des modifications en vigueur le 1er avril 2026 en consultant la page des nouveautés apportées à la réglementation par zone de pêche.

Le Ministère rappelle l'importance de respecter la réglementation en vigueur pour assurer la conservation des ressources fauniques et la pérennité de la pêche sportive pour les générations futures.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

Liens connexes :

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs

[email protected]

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs