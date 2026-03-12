Modification réglementaire - Saguenay-Lac-Saint-Jean - Règles de la pêche sportive dans l'aire faunique communautaire du lac Saint-Jean applicables en 2026

SAGUENAY, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche sportive que des modifications réglementaires entreront en vigueur dès la prochaine saison de pêche pour la ouananiche dans le lac Saint-Jean et le lac à Jim, dans la zone de pêche 28.

Nous informons les adeptes de la pêche des changements suivants :

La pêche à la ouananiche sera permise deux semaines plus tôt dans le lac Saint-Jean et le lac à Jim, soit à partir du 1 er mai. La fermeture demeure au 15 septembre;

mai. La fermeture demeure au 15 septembre; La pêche à la ouananiche sera également permise en hiver dans le lac Saint-Jean seulement, en même temps que la pêche aux autres espèces, soit du 20 décembre au 31 mars.

Ces modalités plus permissives reflètent la bonne santé de la population de ouananiches du lac Saint-Jean. Chaque année, le Ministère effectue divers suivis biologiques sur la ouananiche et l'éperlan. Ces observations révèlent une abondance moyenne accrue de ouananiches, sans impact négatif sur la population d'éperlans. L'écosystème formé par ces deux espèces s'avère plus résilient qu'auparavant, bien que cet équilibre demeure fragile. C'est pourquoi nous maintenons une approche prudente et protectrice envers l'éperlan, en permettant la capture de plus de ouananiches.

Il est possible de connaître l'ensemble des modifications en vigueur le 1er avril 2026 en consultant la page des nouveautés apportées à la réglementation par zone de pêche.

Le Ministère rappelle l'importance de respecter la réglementation en vigueur pour assurer la conservation des ressources fauniques et la pérennité de la pêche sportive pour les générations futures.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191. Ce service est gratuit et confidentiel.

