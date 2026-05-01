L'entreprise 9294-3612 Québec inc. doit verser 59 100 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement

LONGUEUIL, QC , le 1er mai 2026 /CNW/ - Le 18 décembre 2025, l'entreprise 9294-3612 Québec inc., de Montréal, a été déclarée coupable d'une infraction à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).

Entre le 18 novembre 2019 et le 11 novembre 2020, cette entreprise a réalisé des travaux de déboisement, d'essouchage, de remaniement du sol et d'enrochement dans un milieu humide et hydrique, soit dans la rive du cours d'eau Décharge des Trente, situé à Carignan, en Montérégie, sans avoir obtenu préalablement une autorisation du Ministère. Les interventions dans des milieux humides et hydriques perturbent les fonctions hydrologiques de ces milieux et entraînent des impacts sur les sols, la végétation et la faune, ce qui représente une atteinte importante à l'environnement. En agissant ainsi, l'entreprise a contrevenu à l'article 22 de la LQE.

L'entreprise 9294-3612 Québec inc. a été condamnée à verser une amende de 45 000 $ et elle doit, en plus, rembourser les frais et la contribution applicables, soit 14 100 $, pour un montant total de 59 100 $.

Rappelons que le Contrôle environnemental veille au respect de la législation environnementale pour le bien-être des citoyens en vérifiant la conformité des activités pouvant causer un dommage à l'environnement. En cas de manquement, il prend tous les recours nécessaires pour faire respecter la loi.

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Les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l'environnement au moyen du formulaire de signalement à caractère environnemental disponible sur le Web : www.environnement.gouv.qc.ca/formulaires/plainte/form.asp.

Il est aussi possible de rapporter tout évènement requérant une intervention rapide ou immédiate au service d'Urgence-Environnement en composant le 1 866 694-5454.

On peut consulter le registre des déclarations de culpabilité à des infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement, à la Loi sur les pesticides, à la Loi sur la sécurité des barrages, à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou à leurs règlements à l'adresse suivante : www.registres.environnement.gouv.qc.ca/condamnations/recherche.asp.

Pour consulter la Loi sur la qualité de l'environnement : Q-2 - Loi sur la qualité de l'environnement (gouv.qc.ca).

Source et information : Ghizlane Behdaoui Conseillère en communication Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Courriel :[email protected]



SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs