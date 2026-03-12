Modification réglementaire - Saguenay-Lac-Saint-Jean - Règles de la pêche sportive aux ombles dans les zones de pêche 28 et 29

SAGUENAY, QC , le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche sportive que des modifications réglementaires entreront en vigueur dès la prochaine saison de pêche pour les ombles dans les zones de pêche 28 et 29.

Nous informons les adeptes de la pêche des changements suivants :

Diminution de la limite de prise et de possession des ombles dans les zones 28 et 29 : 15 en tout dont un maximum de deux ombles chevaliers.

Il est possible de connaître l'ensemble des modifications en vigueur le 1er avril 2026 en consultant la page des nouveautés apportées à la réglementation par zone de pêche.

Le Ministère rappelle l'importance de respecter la réglementation en vigueur pour assurer la conservation des ressources fauniques et la pérennité de la pêche sportive pour les générations futures.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

Liens connexes :

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs

[email protected]

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs