Modification réglementaire - Saguenay-Lac-Saint-Jean - Règles de la pêche sportive à la truite de mer au Saguenay en 2026

SAGUENAY, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche sportive que des modifications réglementaires entreront en vigueur dès la prochaine saison de pêche pour la rivière Saguenay et certains tributaires fréquentés par la truite de mer (omble de fontaine anadrome), dans les zones de pêche 27 et 28.

Nous informons les adeptes de la pêche des changements suivants :

Les tributaires en caractères gras sont ceux dont les limites de l'exception réglementaire seront modifiées pour la prochaine saison.

La nouvelle période de pêche à la truite de mer (omble) et aux autres espèces, excepté l'éperlan arc-en-ciel, dans la rivière Saguenay, du pied des barrages situés à Jonquière jusqu'à l'embouchure à Tadoussac, sera du 1 er juin au 31 octobre. La limite quotidienne de prise des truites de mer (ombles) sera de trois.

juin au 31 octobre. La limite quotidienne de prise des truites de mer (ombles) sera de trois. La nouvelle période de pêche dans les tributaires suivants sera du 1 er juin au 15 septembre et la limite quotidienne de prise sera de trois truites de mer (ombles) : Rivière Shipshaw , de l'embouchure jusqu'au pont de la rue Wilson; Rivière Chicoutimi , de l'embouchure jusqu'au pont de la rue Price Ouest; Rivière du Moulin , de l'embouchure jusqu'au pied du premier rapide; Rivière Valin , entre le pont de la route 172 et le pied du premier rapide; Rivière Ha! Ha!, entre le pont de la route 170 et le barrage déversoir; Rivière aux Vases, de l'embouchure jusqu'à l'ancien pont du chemin des Terres-Rompues; Rivière de la Descente des Femmes, entre l'embouchure et le pont de la route 172.

juin au 15 septembre et la limite quotidienne de prise sera de trois truites de mer (ombles) : La limite quotidienne de prise sera de trois truites de mer (ombles) mesurant moins de 30 centimètres pour les tributaires suivants : Ruisseau Patrice-Fortin , d'un point situé 20 mètres en amont du pont de la route 170 à L'Anse-Saint-Jean jusqu'au premier pont de la rue des Coteaux (48° 11' 27" N., 70° 15' 8.78" O.); Ruisseau Benouche, de l'embouchure dans la rivière Éternité au lac à l'Écluse; Rivière Éternité, entre la limite sud du parc national du Fjord-du-Saguenay et une droite passant par un point situé à 20 mètres en aval du pont de la route 170; Rivière Éternité, entre une droite passant par un point situé à 20 mètres en amont du pont de la route 170 et le lac Éternité, y compris le Petit lac Éternité; Rivière du Cabanage, entre l'aval d'une chute située au point 48° 12' 53'' N. et 70° 04' 41'' O. et une droite perpendiculaire située à l'embouchure du cours d'eau au point 48° 13' 04'' N. et 70° 04' 44'' O.; Rivière Sainte-Marguerite (zec); Rivière Sainte-Marguerite Nord-Est (zec); Rivière Saint-Jean (zec); Rivière Petit Saguenay (zec).



Prenez note que la rivière à Mars demeure visée par l'obligation de remise à l'eau complète, compte tenu du plan d'ensemencement de repeuplement en cours.

Les suivis de l'abondance des différentes populations de truites de mer (ombles de fontaine anadromes) du Saguenay ont permis de constater une tendance à la baisse. Les données recueillies incitent à adopter une approche de prudence quant aux modalités de la pêche sportive.

Il est possible de connaître l'ensemble des modifications en vigueur le 1er avril 2026 en consultant la page des nouveautés apportées à la réglementation par zone de pêche.

Le Ministère rappelle l'importance de respecter la réglementation en vigueur pour assurer la conservation des ressources fauniques et la pérennité de la pêche sportive pour les générations futures.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

