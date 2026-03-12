Modification réglementaire : règles de pêche aux dorés et aux brochets dans le fleuve Saint-Laurent et le lac des Deux Montagnes

QUÉBEC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche sportive que des modifications réglementaires entreront en vigueur dès la prochaine saison de pêche au doré jaune, au doré noir et aux brochets dans le fleuve Saint-Laurent, y compris le lac des Deux Montagnes, dans les zones de pêche 7, 8 et 21.

Ces ajustements visent à renforcer la protection des populations, à favoriser leur rétablissement et à assurer la pérennité de ces pêches dans le fleuve Saint-Laurent.

Doré jaune et doré noir

Nous informons les adeptes de la pêche des changements suivants :

Saison de pêche au doré jaune : du 10 mai au 31 octobre;

Saison de pêche au doré noir : du 1 er juin au 31 octobre;

juin au 31 octobre; Limite quotidienne de prise et de possession : Du 10 au 31 mai : deux dorés jaunes; Du 1 er juin au 31 octobre : six dorés en tout, dont un maximum de deux dorés jaunes;

Fermeture automnale : du 1 er novembre au 19 décembre;

novembre au 19 décembre; Fermeture hivernale : du 16 au 31 mars.

Ces nouvelles modalités ont comme objectifs de réduire la récolte du doré jaune, de mieux protéger la période de fraie du doré noir et de réduire la récolte en période hivernale.

Brochets

Nous informons les adeptes de la pêche des changements suivants :

Limite quotidienne de prise et de possession : un brochet en tout;

Gamme de taille autorisée : de 56 à 70 centimètres inclusivement;

État du brochet lors du transport : entier ou éviscéré;

Engin autorisé : pêche à la ligne seulement;

Fermeture hivernale : du 16 au 31 mars (zones 7 et 8 seulement).

Ces mesures visent à réduire la récolte des brochets, à permettre aux individus de se reproduire au moins une fois avant d'être récoltés, à protéger les femelles reproductrices de grande taille et à contribuer au rétablissement des populations, à la suite d'un constat de déclin généralisé.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026 et s'appliquent dans les zones de pêche 7, 8 et 21 du fleuve Saint-Laurent, y compris le lac des Deux Montagnes, ainsi qu'à l'embouchure des principaux tributaires.

Il est possible de connaître l'ensemble des modifications en vigueur le 1er avril 2026 en consultant la page des nouveautés apportées à la réglementation par zone de pêche.

Le Ministère rappelle l'importance de respecter la réglementation en vigueur pour assurer la conservation des ressources fauniques et la pérennité de la pêche sportive pour les générations futures.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

