Modification réglementaire - Pour l'ensemble du Québec Règles de la pêche aux touladis

QUÉBEC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche sportive que des modifications réglementaires entreront en vigueur dès la prochaine saison de pêche pour le touladi dans l'ensemble des zones de pêche.

Le touladi (Salvelinus namaycush) est une espèce prisée par les pêcheurs sportifs du Québec et il demeure particulièrement sensible à la surexploitation, notamment parce qu'il met plusieurs années à atteindre sa maturité sexuelle et à se reproduire. L'omble moulac ou l'omble lacmou (Salvelinus fontinalis et Salvelinus namaycush) sont considérés comme des touladis. Ces modifications ont comme objectif de protéger ces populations d'un prélèvement excessif et d'assurer une pêche durable et de qualité.

Nous informons les adeptes de la pêche des changements suivants :

Pour l'ensemble des zones de pêche (zones 1 à 18, 20, 21 et 25* à 28), la limite quotidienne de prise passera à un touladi en territoire libre (* sauf exception).

Dans les zecs, les pourvoiries avec droits exclusifs, les réserves fauniques et les autres territoires fauniques structurés où un suivi de l'exploitation est réalisé et où le niveau d'exploitation est limité par un quota annuel de pêche, la limite quotidienne de prise demeure de deux ou trois touladis selon la zone de pêche (sauf exception).

Dans les zones de pêche 16 et 17, la limite de longueur minimale pour le touladi passera de 45 à 55 centimètres (sauf exception).

Les modalités actuelles des zones de pêche 19 sud, 22, 23, 24 et 29 sont maintenues.

Des exceptions peuvent toutefois s'appliquer. Il est recommandé de vérifier la réglementation en vigueur avant vos sorties de pêche.

Il est possible de connaître l'ensemble des modifications en vigueur le 1er avril 2026 en consultant la page des nouveautés apportées à la réglementation par zone de pêche.

Le Ministère rappelle l'importance de respecter la réglementation en vigueur pour assurer la conservation des ressources fauniques et la pérennité de la pêche sportive pour les générations futures.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

