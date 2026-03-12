Modification réglementaire - Pour l'ensemble du Québec Interdiction de pêcher le chevalier cuivré

QUÉBEC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche sportive que des modifications réglementaires entreront en vigueur dès la prochaine saison de pêche pour le chevalier cuivré dans l'ensemble du Québec.

Nous informons les adeptes de la pêche des changements suivants :

Interdiction de pêcher le chevalier cuivré dans toutes les zones de pêche du Québec.

Afin de clarifier et d'uniformiser la règlementation sur le chevalier cuivré, espèce menacée selon la Loi sur les espèces menacées et vulnérables (LEMV), il est devenu nécessaire d'en interdire la pêche sportive dans toutes les zones de pêche du Québec.

L'interdiction de pêcher le chevalier cuivré dans toutes les zones signale clairement aux pêcheurs qu'ils doivent remettre à l'eau tout chevalier cuivré (ou poisson lui ressemblant), ce qui est hautement bénéfique pour l'espèce. De plus, cette modification est conséquente avec l'importance du statut d'espèce « menacée » du chevalier cuivré et tiendra compte de toute capture fortuite à l'extérieur de son aire de répartition connue. Cette modification permettra de diminuer l'impact des captures accidentelles sur la ressource et de renforcer la protection de l'espèce.

Il est possible de connaître l'ensemble des modifications en vigueur le 1er avril 2026 en consultant la page des nouveautés apportées à la réglementation par zone de pêche.

Le Ministère rappelle l'importance de respecter la réglementation en vigueur pour assurer la conservation des ressources fauniques et la pérennité de la pêche sportive pour les générations futures.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

