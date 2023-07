Modification réglementaire - Pêche sportive : remise à l'eau obligatoire des ouananiches dans certains secteurs des rivières Mistassini, Ashuapmushuan, aux Saumons et Métabetchouane

SAGUENAY, QC, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), en partenariat avec la Corporation LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean (CLAP), annonce aujourd'hui une modification du Règlement de pêche du Québec concernant la pêche à la ouananiche en rivière dans l'aire faunique communautaire (AFC) du lac Saint-Jean.

Ainsi, à compter du 1er aout 2023, la remise à l'eau de toutes les ouananiches sera obligatoire puisque la limite de prise quotidienne sera de 0 gardé dans certains secteurs des rivières Mistassini, Ashuapmushuan, aux Saumons et Métabetchouane. Cette mesure préventive a pour but de réduire la récolte en rivière pour s'assurer d'un nombre adéquat de reproducteurs, tout en permettant le déroulement de l'activité. À noter que la limite de prise quotidienne de deux ouananiches dans le lac Saint-Jean et le lac à Jim continue de s'appliquer.

Les secteurs des rivières touchés par la modification sont les suivants :

Rivière Mistassini pour la pêche à la ligne et à la mouche : entre l'extrémité en aval de la plus grande des deux îles situées immédiatement en aval du pont de la route 169 (île Lepage) et la 11 e chute;

chute; Rivière Ashuapmushuan pour la pêche à la mouche : entre le pont de la route 169 jusqu'au pied des chutes de la Chaudière, situées près du lac du Liset;

Rivière aux Saumons pour la pêche à la mouche : entre le côté en amont du pont de la route 167 et une ligne perpendiculaire au côté en amont de la passe migratoire de la chute 50;

Rivière Métabetchouane pour la pêche à la mouche : entre la ligne d'énergie électrique située près du premier rapide dans le rang 1 (canton Métabetchouan) et le barrage hydroélectrique.

Il est permis de pêcher la ouananiche à la mouche en rivière depuis 2008 afin d'augmenter la récolte pendant les années de forte abondance. Le comité scientifique du Ministère a fixé des cibles de gestion et convenu que cette activité pouvait être limitée lors d'années de plus faible montaison. D'ailleurs, chaque année, la CLAP prévient les pêcheurs de cette éventualité lors de la réservation de leur forfait de pêche.

Cette année, les montaisons de ouananiches sont insuffisantes pour maintenir l'exploitation en rivière. Le Ministère prévoit une montaison inférieure aux cibles de gestion. Cette diminution de la limite de prise constitue ainsi un ajustement de la récolte en fonction de l'abondance.

Pour obtenir plus d'information, les pêcheurs touchés par cette modification peuvent consulter la réglementation concernant la pêche sportive ou communiquer avec la CLAP au 418 276-2527.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens et citoyennes à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

