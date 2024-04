Modification réglementaire - Outaouais - Remise à l'eau obligatoire des touladis au lac de l'Écluse

GATINEAU, QC, le 5 avril 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs informe les adeptes de la pêche qu'à compter du 26 avril 2024, date de l'ouverture de la saison de pêche aux touladis, tous les touladis capturés au lac de l'Écluse à Val-des-Monts, dans la zone 10, devront être remis à l'eau. La période de pêche aux touladis demeure la même que celle de la zone 10, mais la limite quotidienne de prise dans ce lac est maintenant de « 0 gardé ».

La population de touladis au lac de l'Écluse n'est plus en mesure de soutenir une récolte de pêche sportive. Parmi les raisons soupçonnées, mentionnons une surexploitation de longue date et la présence de compétiteurs, dont l'achigan à petite bouche, la perchaude et les crapets. En fonction du plan de gestion du touladi, la mesure choisie pour contrer rapidement ce déclin est la remise à l'eau obligatoire des touladis.

Pour obtenir plus de renseignements, les citoyens sont invités à consulter la réglementation.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs

