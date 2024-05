Veuillez prendre note que cet avis aux médias précédemment diffusé a été modifié en raison du changement suivant : l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ne pourra malheureusement pas prendre part à cette annonce.

BROMONT, QC, le 23 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome-Missisquoi et ministre du Patrimoine canadien, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), ainsi qu'Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant des appuis accordés à Exxel Polymers inc., une entreprise bromontoise spécialisée en valorisation de matière plastique récupérée et en création de résine vierge.

Les représentants des médias sont aussi invités à participer à la visite de l'entreprise qui suivra la conférence de presse.

Date :

24 mai 2024

Heure :

14 h

Endroit :

Exxel Polymers inc.

99, boulevard de l'Aéroport

Bromont, Québec

J2L 1S8

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 9 h, le vendredi 24 mai 2024 : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

