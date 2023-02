Modification du parcours de la ligne 300 à la mise en service du REM - Plus de fréquence et plus de flexibilité pour les usagers de la ligne 300

MONTRÉAL, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Dès la mise en service de l'antenne Rive-Sud du Réseau express métropolitain (REM), les autobus de la ligne 300 du secteur Vallée-du-Richelieu d'exo qui empruntaient le pont Samuel-De Champlain transporteront les usagers à la station Brossard du REM. Cette modification au parcours permettra à exo d'ajouter 5 départs par jour sur la ligne pour offrir plus de fréquence et de flexibilité à ses usagers.

À l'heure actuelle et jusqu'à la mise en service du REM, la ligne 300 conduit les usagers au terminus Mansfield, au centre-ville de Montréal, en utilisant la voie réservée sur le pont Samuel-De Champlain. Toutefois, lors de la mise en service du REM, celle-ci ne sera plus aménagée.

Ainsi, les usagers seront dorénavant conduits à la station Brossard du REM où ils pourront profiter du service rapide et fréquent du nouveau REM pour se rendre au centre-ville. Les usagers pourront ensuite compléter leur déplacement en utilisant le réseau de métro de la STM à partir de la station Bonaventure.

« L'arrivée du REM sur la Rive-Sud nous donne l'occasion d'offrir un service bonifié à nos usagers de la ligne 300 sans augmentation des coûts d'exploitation. L'ajout des 5 départs par jour signifie que les heures de services de la ligne 300 seront plus étendues et que la fréquence de passage des autobus sera grandement augmentée aux heures de pointe », souligne Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

À l'heure actuelle, l'ouverture du REM est prévue pour le printemps 2023. Dès que CDPQ Infra communiquera la date officielle de la mise en service du REM, exo en informera sa clientèle pour l'accompagner dans ce changement de parcours.

À noter que le parcours actuel de la ligne 300, menant les usagers au terminus Mansfield, demeure en vigueur jusqu'à la mise en service du REM.

Informations aux médias : Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected] ; Eric Edström, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]