MODIFICATION DE LA TARIFICATION SUR CERTAINS TERRAINS DE STATIONNEMENT À VERDUN

MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Dès le 13 novembre, deux terrains de stationnement nouvellement sous la gestion de l'Agence de mobilité durable seront tarifés en semaine afin d'assurer une rotation des places de stationnement et une uniformisation des pratiques dans le secteur.

Il s'agit des terrains de stationnement :

situé au sud de l'auditorium de Verdun (stationnement numéro 436) ;

(stationnement numéro 436) ; situé près du chalet du parc Arthur-Therrien (stationnement numéro 502).

Par ailleurs, le paiement du stationnement pour le terrain situé à l'arrière de la mairie d'arrondissement (stationnement numéro 514) sera maintenant en mode Payez-Partez afin d'améliorer l'expérience des clients. Ceux-ci n'auront plus à afficher leur reçu dans leur voiture et pourront payer à l'aide de l'application mobile P $ Montréal.

La tarification pour ces trois stationnements sera de 1,75 $ l'heure ou de 12 $ la journée, en vigueur du lundi au vendredi de 6 h à 17 h. Le coût des permis mensuels sera de 85 $. Les stationnements seront gratuits les soirs et les fins de semaine.

Certains changements à la tarification sur rue

De plus, une nouvelle tarification sur rue de 2,50 $ l'heure sera également en vigueur dès le 13 novembre du lundi au vendredi de 9 h à 21 h et les samedis et dimanches de 9 h à 18 h sur ces tronçons de rue :

Boulevard LaSalle entre les rues Wellington et Strathmore ;

entre les rues et Strathmore ; Rue de Verdun entre la rue Godin et la rue Woodland et les amorces des rues perpendiculaires à la rue de Verdun entre la rue Woodland et la rue Willibrord ;

entre la rue Godin et la rue Woodland et les amorces des rues perpendiculaires à la rue de entre la rue Woodland et la rue Willibrord ; Place du Commerce entre le boulevard l'Île-des-Sœurs et le boulevard René-Lévesque ;

Rue Galt entre le boulevard LaSalle et le parc J.-Albert-Gariépy ;

entre le boulevard et le parc J.-Albert-Gariépy ; Boulevard Gaétan-Laberge entre la rue de L'Église et la rue Gilberte-Dubé.

Des parcojours (tarification à la journée) seront également ajoutés à proximité de l'Hôpital de Verdun, sur le boulevard Gaétan-Laberge, entre la rue Hickson et la rue Gilberte-Dubé, des deux côtés de la rue.

Pour connaître la localisation des stationnements hors rue et les modalités de paiement, visitez la page Stationnement de notre site Web. Pour toute demande de permis mensuel, vous pouvez appeler le service à la clientèle de l'Agence de mobilité durable au 514 868-3737.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

www.agencemobilitedurable.ca

SOURCE Agence de mobilité durable

Renseignements: [email protected]