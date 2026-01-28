Modification de la date d'ouverture de la pêche pour différentes espèces au Québec

QUÉBEC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce l'implantation des saisons de pêche à date fixe à compter du 1er avril 2026 pour la majorité des plans d'eau du Québec. Cette modification vise à simplifier l'information pour les pêcheurs, faciliter la mise à jour des règlements et offrir une meilleure prévisibilité.

Cette nouvelle approche vient remplacer les saisons de pêche basées sur des dates génériques. Ainsi, pour les prochaines années, les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche seront toujours les mêmes selon la zone et l'espèce pêchée. Par exemple, pour la pêche aux ombles dans la zone 27, la pêche ouvrira du 23 avril au 15 septembre chaque année au lieu du 4e vendredi d'avril au 2e dimanche de septembre.

Dates d'ouverture fixes pour la pêche sportive en vigueur

pour les principales espèces dès le 1er avril 2026 :

Zones de pêche Ombles Touladis Dorés Brochets 1 et 2* 15 mai 15 mai 15 mai 15 mai 3 à 6, 9, 10, 11 et 13 23 avril 23 avril 15 mai 15 mai 7 23 avril 23 avril Doré jaune : 15 mai Doré noir : 1er juin 15 mai 8 23 avril 23 avril Doré jaune : 10 mai Doré noir : 1er juin 1er mai 12 et 14 23 avril 23 avril 1er avril 1er avril 15, 26 et 27 23 avril 1er juillet 15 mai 15 mai 18 et 19 sud 1er avril 16 avril ouvert à l'année 1er avril 20 16 avril 16 avril 16 avril 16 avril 21 ouvert à l'année ouvert à l'année Doré jaune : 10 mai Doré noir : 1er juin ouvert à l'année 28 et 29 23 avril 23 avril 1er juin 1er juin

* Les dates fixes dans les zones 1 et 2 sont en vigueur depuis le 1er avril 2024.

Certains plans d'eau à l'intérieur de ces zones demeurent à gestion particulière (exceptions réglementaires).

Il s'agit d'une modification importante qui peut affecter la planification de vos séjours de pêche. Cette annonce des nouvelles dates d'ouverture est une exception afin de permettre aux pêcheurs d'en prendre connaissance plus rapidement. Comme chaque année, la réglementation complète sera disponible en mars en vue de la prochaine saison.

Faits saillants :

Cette nouvelle approche de saisons de pêche à date fixe s'applique à toutes les espèces et à toutes les zones de pêche, sauf pour les zones 16, 17, 22, 23, 24 et 25.

Les territoires fauniques auront aussi des dates de pêche à date fixe, sauf quelques plans d'eau à gestion particulière (exceptions réglementaires).

Collaboration de la population

Le MELCCFP invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463‑2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

