Modification de la date d'ouverture de la pêche pour différentes espèces au Québec
28 janv, 2026, 10:00 ET
QUÉBEC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce l'implantation des saisons de pêche à date fixe à compter du 1er avril 2026 pour la majorité des plans d'eau du Québec. Cette modification vise à simplifier l'information pour les pêcheurs, faciliter la mise à jour des règlements et offrir une meilleure prévisibilité.
Cette nouvelle approche vient remplacer les saisons de pêche basées sur des dates génériques. Ainsi, pour les prochaines années, les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche seront toujours les mêmes selon la zone et l'espèce pêchée. Par exemple, pour la pêche aux ombles dans la zone 27, la pêche ouvrira du 23 avril au 15 septembre chaque année au lieu du 4e vendredi d'avril au 2e dimanche de septembre.
Dates d'ouverture fixes pour la pêche sportive en vigueur
pour les principales espèces dès le 1er avril 2026 :
|
Zones de pêche
|
Ombles
|
Touladis
|
Dorés
|
Brochets
|
1 et 2*
|
15 mai
|
15 mai
|
15 mai
|
15 mai
|
3 à 6, 9, 10, 11 et 13
|
23 avril
|
23 avril
|
15 mai
|
15 mai
|
7
|
23 avril
|
23 avril
|
Doré jaune : 15 mai
Doré noir : 1er juin
|
15 mai
|
8
|
23 avril
|
23 avril
|
Doré jaune : 10 mai
Doré noir : 1er juin
|
1er mai
|
12 et 14
|
23 avril
|
23 avril
|
1er avril
|
1er avril
|
15, 26 et 27
|
23 avril
|
1er juillet
|
15 mai
|
15 mai
|
18 et 19 sud
|
1er avril
|
16 avril
|
ouvert à l'année
|
1er avril
|
20
|
16 avril
|
16 avril
|
16 avril
|
16 avril
|
21
|
ouvert à l'année
|
ouvert à l'année
|
Doré jaune : 10 mai
Doré noir : 1er juin
|
ouvert à l'année
|
28 et 29
|
23 avril
|
23 avril
|
1er juin
|
1er juin
* Les dates fixes dans les zones 1 et 2 sont en vigueur depuis le 1er avril 2024.
Certains plans d'eau à l'intérieur de ces zones demeurent à gestion particulière (exceptions réglementaires).
Il s'agit d'une modification importante qui peut affecter la planification de vos séjours de pêche. Cette annonce des nouvelles dates d'ouverture est une exception afin de permettre aux pêcheurs d'en prendre connaissance plus rapidement. Comme chaque année, la réglementation complète sera disponible en mars en vue de la prochaine saison.
Faits saillants :
- Cette nouvelle approche de saisons de pêche à date fixe s'applique à toutes les espèces et à toutes les zones de pêche, sauf pour les zones 16, 17, 22, 23, 24 et 25.
- Les territoires fauniques auront aussi des dates de pêche à date fixe, sauf quelques plans d'eau à gestion particulière (exceptions réglementaires).
Collaboration de la population
Le MELCCFP invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463‑2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.
