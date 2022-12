MONTRÉAL, le 23 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds »), en tant qu'émetteur et gestionnaire de fonds d'investissement de l'action de catégorie A du Fonds et de l'action de catégorie C souscrite par les Fonds FlexiFonds, annonce qu'à sa demande, l'Autorité des marchés financiers a modifié la dispense initiale, octroyée en date du 30 mai 2019 sous le no. 2019-FI-0034 au bénéfice des Fonds FlexiFonds, dans le but de retirer l'obligation du dépôt d'un communiqué annonçant en cours de semestre un processus de réévaluation de la valeur de l'action de catégorie A et de l'action de catégorie C du Fonds de solidarité FTQ.

Ainsi, le Fonds de solidarité FTQ n'aura à émettre un communiqué de presse que si un processus de réévaluation en cours de semestre se concluait par une nouvelle valeur de l'action. Un communiqué de presse sera toujours émis pour annoncer la nouvelle valeur de l'action qui est normalement divulguée vers le 23 décembre et vers le 23 juin.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Me Natalie Brown, vice-présidente aux affaires juridiques, affaires corporatives et secrétariat corporatif et au [email protected] .

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 753 125 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,8 milliards de dollars au 30 novembre 2022, le Fonds appuyait plus de 3 600 entreprises partenaires et plus de 296 000 emplois.

Renseignements: Informations pour les représentants des médias : Patrick McQuilken, Conseiller principal aux relations de presse, Fonds de solidarité FTQ, Téléphone : 514 703-5587, Courriel : [email protected]