Modification au programme de distribution des autotests de dépistage de la COVID-19 en pharmacie

MONTRÉAL, le 12 mai 2023 /CNW/ - L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) tient à rappeler aux Québécois l'annonce du gouvernement voulant qu'en date du lundi 15 mai 2023, le programme de distribution des tests de dépistage de la COVID-19 en pharmacie soit modifié et s'adresse à une clientèle à risque seulement.

En effet, le gouvernement du Québec a annoncé, le 27 mars dernier dans un communiqué de presse , que la distribution gratuite en pharmacie se fera désormais seulement aux personnes considérées à haut risque de complications, soit celles qui sont susceptibles de recevoir un traitement antiviral contre la COVID-19. Parmi ces clientèles, mentionnons :

les adultes avec une immunosuppression;

les personnes âgées de 60 ans et plus;

les femmes enceintes;

les adultes vivant avec une maladie chronique.

Il sera toutefois possible pour ceux qui désirent tout de même obtenir des tests de dépistage de la COVID-19 d'en faire l'achat à la pharmacie. « Depuis le début du programme, les pharmacies québécoises ont distribué près de 9 250 000 trousses d'autotests de dépistage. Cela démontre la force de notre réseau pour rejoindre tous les Québécois dans le cadre d'un programme public. J'espère que cette réussite sera l'exemple à suivre pour d'autres programmes de ce type, notamment pour rendre accessible des tests de dépistage massif en pharmacie. », déclare Benoit Morin, président de l'AQPP.

L'AQPP tient également à rappeler aux patients de poser quelques gestes simples dans le but de maximiser les services qu'ils obtiennent en pharmacie et pour mieux tirer profit de la relation avec leur pharmacien, entre autres s'ils désirent obtenir des tests COVID. En effet, il est conseillé de :

Remettre son ordonnance ou faire sa demande de boîte de tests le plus possible à l'avance et convenir d'un moment pour venir chercher ses médicaments ou ses tests;

Renouveler ses médicaments en ligne (ou par téléphone) 48 heures à l'avance;

Prendre rendez-vous, lorsque possible, pour les services qui nécessitent plus de temps, notamment pour la vaccination ou pour obtenir de l'information en matière de santé-voyage;

Éviter les périodes de pointe et favoriser, si possible, les visites en pharmacie en semaine, pendant la journée;

Consulter toujours à la même pharmacie afin que son dossier-patient soit à jour et que la prise en charge soit facilitée.

