Moderniser la formation professionnelle pour le développement des minéraux critiques et stratégiques : un nouvel avis destiné à la ministre de l'Éducation, madame Sonia Lebel

VAL-D'OR, QC, le 20 avril 2026 /CNW/ - L'Institut national des mines diffuse aujourd'hui un tout nouvel avis adressé à la ministre de l'Éducation, Mme Sonia Lebel, afin d'assurer la modernisation de la formation professionnelle au Québec et plus précisément du programme d'études Conduite de machines de traitement du minerai. Ayant pour mission de soutenir le gouvernement du Québec dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier, l'Institut national des mines répond aux besoins exprimés par l'industrie minière en actualisant l'offre de formation québécoise.

Cet avis recommande de prioriser la mise à jour du programme d’études professionnelles Conduite de machines de traitement du minerai afin de soutenir les efforts des actrices et des acteurs travaillant notamment au développement de la filière des MCS. (Groupe CNW/Institut national des mines)

Le présent avis à la ministre de l'Éducation propose ainsi des recommandations afin que ce programme, qui forme les opératrices et les opérateurs appelés à assurer le fonctionnement quotidien des usines de traitement du minerai, réponde adéquatement aux besoins exprimés par les mines actuelles et futures de lithium et de graphite du Québec.

« Dans un contexte où le Québec souhaite se positionner à l'échelle internationale en matière de développement de projets liés aux minéraux critiques et stratégiques (MCS), cet avis à la ministre propose les actions à mettre en place afin d'actualiser ce programme de formation professionnelle clé pour la réussite du secteur des MCS »

- Christine Duchesneau, présidente-directrice générale Institut national des mines

Deux principales recommandations sont proposées dans cet avis pour l'actualisation du programme d'études :

Prioriser la mise à jour du programme d'études professionnelles Conduite de machines de traitement du minerai afin de soutenir les efforts des actrices et des acteurs travaillant au développement de la filière des MCS;

afin de soutenir les efforts des actrices et des acteurs travaillant au développement de la filière des MCS; Tenir compte, dans le cadre du processus d'actualisation de ce programme, de 14 recommandations, dont les suivantes : Favoriser le développement de compétences permettant d'utiliser optimalement les nouveaux outils numériques; Travailler efficacement avec les données générées par les équipements instrumentés et automatisés ainsi qu'adopter une approche de maintenance basée sur une vision prédictive plutôt que préventive; Développer une compréhension approfondie des caractéristiques physicochimiques mobilisées lors du traitement du minerai, en particulier lors du procédé de flottation; Maîtriser le concept de « critères de qualité »; Acquérir des compétences liées à la santé et à la sécurité au travail.



Cet avis s'appuie principalement sur deux publications de l'organisation, soit le rapport L'impact du traitement des minéraux critiques et stratégiques (MCS) sur la formation minière au Québec : le cas des mines de lithium et de graphite (2024) et le rapport d'analyse L'impact du traitement des minéraux critiques et stratégiques (MCS) sur la formation minière au Québec : Analyse du programme de formation professionnelle - Conduite de machines de traitement du minerai (2025).

Il est possible de consulter dès à présent le nouvel avis sur le site Web de l'Institut national des mines.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

SOURCE Institut national des mines

Source : Karine Lacroix, coordonnatrice, Communications et Partenariats stratégiques |Institut national des mines, 819 860-7410 | [email protected] | www.inmq.gouv.qc.ca