BILAN DE L'ANNÉE 2025 : Une année empreinte d'agilité et de rebondissements pour les 15 ans de l'Institut national des mines

« Une année où l'équipe, encore une fois, s'est surpassée en proposant des projets innovants, concrets et ayant des répercussions tangibles sur le secteur minier québécois. Plusieurs projets ont permis l'actualisation de la formation minière. »

- Christine Duchesneau, présidente-directrice générale

Institut national des mines

Actualisation de la formation

Salle de contrôle

En août dernier, l'Institut national des mines a lancé un projet de formation destiné au personnel travaillant dans les salles de contrôle. Un consortium de cégeps offrant le programme Technologie minérale, regroupant les cégeps de Thetford, de Sept-Îles et de l'Abitibi-Témiscamingue, a été mandaté comme porteur du projet et responsable de son développement en collaboration avec l'Institut national des mines. Cette initiative mènera à la création d'une attestation d'études collégiales (AEC) permettant de spécialiser les techniciennes et les techniciens travaillant dans les salles de contrôle du secteur minier en s'appuyant sur les travaux antérieurs de l'organisation. Le déploiement de la formation est prévu pour l'automne 2026.

Parallèlement, l'Institut a transmis à la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Martine Biron, un avis intitulé « Un profil de compétences actualisé pour une formation adaptée aux besoins du marché du travail visant à qualifier les techniciennes et techniciens en salle de contrôle minière ». Cet avis sollicite l'appui de la ministre afin de favoriser l'appropriation du profil de compétences élaboré en concertation avec le secteur minier, dans le cadre du développement d'une offre de formation spécialisée pour les techniciennes et les techniciens des salles de contrôle. Concrètement, l'Institut demande de faciliter le processus d'approbation nécessaire pour offrir l'attestation d'études collégiales dès l'automne 2026.

L'impact du traitement des minéraux critiques et stratégiques (MCS) sur la formation minière au Québec |

Analyse du programme de formation professionnelle Conduite de machines de traitement du minerai

En novembre dernier, l'Institut national des mines a publié une analyse du programme de formation professionnelle Conduite de machines de traitement du minerai. Ce rapport met en évidence la nécessité d'intégrer des compétences liées à l'utilisation optimale des outils numériques, à l'exploitation des données générées par les équipements instrumentés et automatisés, ainsi qu'à l'adoption d'une approche de maintenance prédictive plutôt que préventive. Il souligne également l'importance d'une compréhension approfondie des caractéristiques physicochimiques mobilisées lors du traitement du minerai, notamment dans le procédé de flottation, ainsi que de la maîtrise des « critères de qualité », des éléments essentiels pour les usines actuelles et futures de traitement du lithium et du graphite.

Stratégies d'enseignement auprès des apprenantes et apprenants issus des Premiers Peuples

L'Institut a présenté deux événements au cours de la dernière année. Tout d'abord, il a organisé un webinaire en mai 2025 qui présentait son Outil d'accompagnement pour l'enseignement aux élèves des Premières Nations et Inuit en formation professionnelle. Ayant rejoint plus d'une vingtaine de partenaires issus des centres de services scolaires de tout le Québec, de cégeps et d'organismes du secteur minier et de l'éducation, il s'agit d'un événement important pour l'organisation. De plus, un atelier interactif intitulé « Bâtir des ponts : accompagner les élèves des Premières Nations et Inuit vers la réussite » a été présenté le 1er octobre dernier, rassemblant plus d'une vingtaine de personnes enseignantes désirant favoriser la persévérance scolaire des apprenantes et apprenants issus des Premiers Peuples. L'Institut, en compagnie de la Dre Émilie Deschênes, consultante en éducation en contexte autochtone, a tenu ce premier atelier pour contribuer à favoriser la persévérance scolaire des élèves des Premières Nations et Inuit. Basé sur l'outil, cet atelier a permis aux participantes et participants de mieux connaître les stratégies d'enseignement et de s'approprier l'outil d'accompagnement. D'ailleurs, le directeur du Centre régional d'éducation des adultes (CRÉA) Kitci Amik, Martin Adam, a proposé un témoignage et des exemples concrets de collaboration avec une entreprise minière afin de favoriser la communication interculturelle.

Rayonnement de la formation et de son importance pour la réussite de l'industrie 10 e colloque sur la formation minière : le plus achalandé de l'histoire de l'Institut national des mines



L'Institut national des mines a tenu le 2 octobre dernier, au Centre des congrès de Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, son rendez-vous annuel sur la formation minière québécoise. Plus de 150 représentantes et représentants de l'industrie minière, du milieu de l'éducation et des instances gouvernementales y ont pris part et quelque 50 personnes y ont assisté à distance. Sous le thème « La formation : moteur de l'expertise minière québécoise », ce 10e colloque sur la formation minière a offert un programme riche composé de quatre conférences, d'un panel d'intervenants et d'un atelier de réflexion sur les enjeux liés à la formation dans le secteur minier québécois. Pour clore l'événement, l'Institut a annoncé que son 11e colloque sur la formation minière se tiendra le 1er octobre 2026, à Thetford Mines. La rediffusion d'une partie du colloque peut être consultée en ligne : http://www.inmq.gouv.qc.ca/colloque2025.

Campagne Le secteur minier : un monde à explorer

En décembre dernier, l'Institut a lancé le deuxième volet de sa campagne « Le secteur minier : un monde à explorer », qui met en valeur plus de 30 programmes de formation professionnelle, collégiale et universitaire disponibles sur Québec.ca/formation-minière. Au cours de la dernière année, l'Institut a également présenté des portraits de professionnelles et professionnels du secteur minier, dont Léanie Boulianne, technicienne minière chez Eldorado Gold Québec, John Hervieux, mécanicien mobile à la mine Kiena de Wesdome, Gabriel Martin, mécanicien industriel chez Logistec Arrimage Canada Inc., et Lydia Chaput, conseillère en environnement pour le complexe minier Goldex d'Agnico Eagle.

Autres faits saillants

En juin dernier, l'Institut a participé au congrès de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation en proposant la venue de travailleuses et de travailleurs du secteur minier, présents au kiosque, pour répondre aux questions du personnel en orientation scolaire.

Chaque année, l'Institut se fait un devoir de présenter des initiatives de formation uniques des établissements d'enseignement du Québec. On peut ainsi découvrir le Centre de formation professionnelle de la Baie-James, le Centre de formation professionnelle Val-d'Or, le Pôle d'enseignement supérieur dans le secteur minier ainsi que l'Université Laval.

Le 18 novembre dernier, lors de Québec Mines + Énergie 2025, organisé par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, l'Institut national des mines a organisé, en collaboration avec le Ministère, une séance de conférences sur la relève minière et la formation intitulée « Bâtir ensemble la relève minière : repenser la formation, l'attraction et l'ancrage régional ». Cette séance a permis de réunir des acteurs clés de la formation, de l'emploi, du développement régional et des communautés autochtones. Les participantes et les participants étaient invités à réfléchir collectivement afin de mieux arrimer les besoins du secteur aux réalités des territoires, de rapprocher les offres de formation des bassins d'emploi, de soutenir les transitions professionnelles et de renforcer l'attractivité du secteur minier auprès de nouveaux profils.

La formation minière professionnelle et technique du Québec sous les projecteurs en France et au Maroc

Lors d'une mission à Nancy, en France, la présidente-directrice générale de l'Institut national des mines a présenté le modèle québécois de formation professionnelle et technique, reconnu pour son excellence ainsi que le partenariat existant entre l'éducation et l'industrie. Alors que la France cherche à relancer l'activité minière, elle doit composer avec des défis majeurs en matière de formation. Notre expertise a suscité un vif intérêt. Les partenaires français ont été impressionnés par la qualité des programmes québécois et par la pertinence de l'approche québécoise. Le message de l'Institut est clair : la formation technique est essentielle pour bâtir un secteur minier performant et durable. Cette mission a permis d'établir des liens prometteurs et d'ouvrir la voie à de futures collaborations entre le Québec et la France.

En novembre 2025, l'Institut a été invité par la Fédération de l'Industrie minérale du Maroc à participer au Congrès international IMC Maroc 2025, un événement international prestigieux tenu à Marrakech. La présidente-directrice générale a pris part à quatre panels stratégiques, notamment sous les thématiques suivantes : les ESG (environnement, social et gouvernance); le développement des talents, l'amélioration de la productivité grâce au développement du capital humain; les perspectives québécoises et canadiennes sur la place de la femme dans le secteur minier; et finalement l'inclusion et la coopération académique avec l'industrie. Ses interventions ont mis en lumière les défis et opportunités liés au capital humain et l'importance de l'inclusion dans l'industrie minière, mais également la collaboration entre les établissements d'enseignement et l'industrie minière au Québec, contribuant à orienter les politiques, les partenariats et les innovations en Afrique. La présidente-directrice générale a été chaleureusement remerciée pour son expertise et son engagement, et a reçu une invitation à participer aux prochaines éditions du congrès.

Il est possible de consulter toutes les publications sur le site Web de l'Institut national des mines.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

