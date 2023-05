Modernisation du système professionnel : L'Association des chirurgiens dentistes du Québec salue l'initiative de la ministre LeBel

MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) salue l'initiative démontrée par la ministre chargée de l'application du Code des professions et des lois constituant les ordres professionnels, Mme Sonia LeBel, dans son annonce de modernisation du système professionnel vendredi dernier. L'ACDQ souhaite du même souffle mettre l'accent sur l'importance de consulter les associations professionnelles dans ce « chantier imposant » - tel que qualifié par la ministre elle-même - que représente la révision en profondeur du Code des professions.

« D'emblée, nous nous réjouissons de cette annonce de la ministre LeBel. Au fil des années, l'ACDQ a été témoin de plusieurs critiques et en a formulées presque autant à l'égard du système professionnel dans sa mouture actuelle. Ainsi, si la ministre souhaite rouvrir le Code des professions pour en modifier la teneur, elle doit forcément le faire en consultant le milieu professionnel représenté par ses associations, qui en est l'acteur central », affirme Dr Carl Tremblay, président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec.

L'ACDQ tient à rappeler que la protection du public passe non seulement par l'encadrement suffisant de la pratique professionnelle des dentistes, mais également par l'accessibilité du public à leurs soins de santé essentiels. Si ce dessein est semblable à celui de la ministre, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec est disposée à travailler avec elle pour la suite des choses.

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec est une association professionnelle qui regroupe 4 300 dentistes, essentiellement des généralistes, mais également des dentistes en santé publique et des dentistes pédiatriques. Elle a pour mission l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres.

