Modernisation du système de collecte sélective - Nespresso salue la réforme basée sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs

MONTRÉAL, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Nespresso Canada accueille favorablement l'annonce d'une réforme du système de collecte sélective par le gouvernement du Québec fondée sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). L'entreprise, qui supporte toute forme d'initiative innovante en termes de récupération et de recyclage, joue un rôle clé dans la réduction et la revalorisation des matières résiduelles à l'échelle du pays. Nespresso s'engage à collaborer au développement de nouvelles approches de valorisation des matières avec les différents acteurs impliqués au dossier.

« Chez Nespresso, nous accordons une grande importance à la gestion de la fin de vie des produits que nous mettons en marché », déclare Julie Pomerleau, vice-présidente, marketing chez Nespresso Canada. « L'économie circulaire est au cœur de notre mission. Nous évaluons l'impact d'une tasse de café sur l'environnement et travaillons constamment à le réduire. Nespresso s'engage à produire un café de la plus haute qualité pour les clients, tout en équilibrant l'impact économique, environnemental et social de son activité afin d'assurer sa pérennité et sa durabilité ».

Chef de file en matière de REP, Nespresso développe et implante des solutions de recyclage depuis plus de 25 ans à travers le monde. La solution du sac vert, développé en collaboration avec les municipalités participantes, en est un bon exemple. Cette dernière, offerte actuellement dans plus de 420 municipalités au Québec, permet aux consommateurs de déposer leurs capsules Nespresso utilisées dans un sac vert en plastique résistant et entièrement recyclable, puis à placer ce dernier dans leur bac de recyclage, à la maison. Une fois les sacs acheminés vers le centre de tri, Nespresso prend le relais en revalorisant l'aluminium, un matériau recyclable à l'infini, alors que le marc de café est utilisé comme compost pour des fermes locales. Celui-ci peut également être intégré au sein du processus de méthanisation des matières organiques pour en ressortir sous forme de digestat. Nespresso poursuit ses efforts auprès des municipalités du Québec afin d'offrir la solution du sac vert aux citoyens.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 100 000 fermiers répartis dans 13 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présente dans 80 pays et emploie plus de 13 600 personnes. En 2018, son réseau de distribution mondial était constitué de plus de 800 boutiques. Pour plus d'informations, consultez le site web corporatif de Nespresso : https://www.nestle-nespresso.com/.

