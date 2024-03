Modernisation du réseau de l'éducation - Un nouveau tableau de bord pour appuyer le réseau scolaire

QUÉBEC, le 18 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, présente aujourd'hui son Tableau de bord de l'éducation, qui rassemble des données sur le réseau scolaire. La publication de ces renseignements en un seul endroit permet aux citoyens de consulter facilement les plus récentes données disponibles sur le parcours scolaire des élèves au Québec et sur la main-d'œuvre dans le réseau. Celles-ci permettront également d'avoir une vision d'ensemble, ce qui facilitera la prise de décision des différents acteurs du réseau et qui permettra une plus grande efficacité. L'objectif est de fournir tous les outils nécessaires aux équipes-écoles afin que les élèves atteignent leur plein potentiel.

Le tableau de bord présente neuf catégories de données :

Nombre d'élèves (effectifs scolaires)

Taux de diplomation et de qualification par cohortes au secondaire

Taux de diplomation à la formation professionnelle

Taux de sorties sans diplôme ni qualification au secondaire

Proportion d'élèves entrant tardivement au secondaire

Résultats aux épreuves ministérielles de la 4 e et 5 e secondaire

et 5 secondaire Personnel scolaire (postes à combler)

Qualité de l'air

Structure du réseau scolaire

Un outil pour la réussite éducative des élèves et pour plus d'efficacité

Concrètement, l'accès à ces données permettra de suivre les résultats scolaires pour chaque région et organisme. Il sera ainsi possible pour tout le réseau d'avoir un portrait complet de ce qui se fait ailleurs et ainsi d'assurer le partage des meilleures pratiques et leur déploiement.

Rappelons que le tableau de bord est un des éléments mis en place dans l'accès aux données suite à l'adoption de la nouvelle Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique et édictant la Loi sur l'Institut national d'excellence en éducation. Grâce à celle-ci, le Ministère pourra avoir accès en temps opportun à davantage de données qui se trouvent actuellement dans les systèmes d'information du réseau scolaire, par exemple aux résultats scolaires tout au long de l'année. Il sera ainsi possible d'intervenir plus rapidement auprès des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Il sera aussi désormais plus simple de déceler les besoins et de déployer les ressources au bon endroit.

Un meilleur pilotage du réseau

Pour prendre des décisions éclairées, il est essentiel d'avoir un meilleur portrait du réseau. Le tableau de bord permettra donc un meilleur pilotage du réseau. Par exemple, au moment de la rentrée scolaire, il sera maintenant plus facile d'avoir accès aux données portant sur la main-d'œuvre et sur les besoins à combler dans chaque centre de services scolaire.

De plus, le tableau de bord sera progressivement enrichi.

Citation :

« Je suis très fier de la publication de ce tableau de bord. On vient non seulement moderniser nos pratiques, mais on fait également de preuve de transparence en rendant disponible pour l'ensemble de la population une vision du réseau scolaire. On vient se donner les leviers nécessaires pour que tous les acteurs du réseau scolaire accèdent à une information pertinente et fiable au bon moment. C'est une avancée majeure qui permettra au Ministère d'être plus efficace. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Liens connexes :

Pour consulter le Tableau de bord de l'éducation : https://www.quebec.ca/education/indicateurs-statistiques/prescolaire-primaire-secondaire/tableau-de-bord

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Source : Antoine de la Durantaye, Directeur des communications du cabinet du ministre de l'Éducation, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]