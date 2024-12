Modernisation du régime forestier : l'UMQ presse le gouvernement de déposer un projet de loi

MONTRÉAL, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Les membres du Comité sur la forêt de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), réunis à Québec la semaine dernière, demandent au gouvernement du Québec de déposer, dès la prochaine session parlementaire, un projet de loi pour moderniser le régime forestier.

Face à un contexte de plus en plus préoccupant pour l'industrie forestière, les élues et élus municipaux tirent la sonnette d'alarme. Une possible augmentation imminente des tarifs douaniers américains menace l'industrie forestière, s'ajoutant aux fermetures temporaires d'usines et de scieries à venir demain et vendredi en Outaouais et en Mauricie, ainsi qu'à celles déjà observées cette année au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Abitibi-Témiscamingue.

Bien que les récentes annonces d'investissements dans le secteur forestier, faites lors de la mise à jour économique, soient saluées par l'UMQ, l'organisation insiste sur la nécessité d'agir rapidement. Le dépôt d'un projet de loi structurant est crucial pour permettre aux municipalités de jouer un rôle clé dans la gestion et le développement de cette industrie stratégique. Cette modernisation offrirait également une meilleure prévisibilité pour les entreprises du secteur, contribuant ainsi à leur résilience.

« Les municipalités sont des partenaires essentiels pour moderniser le régime forestier. Leur implication permettra de relever les défis actuels, comme la menace des tarifs douaniers américains, et ceux à venir, notamment liés aux changements climatiques. L'industrie forestière est au cœur du développement économique du Québec et de nos régions » a déclaré le président du Comité sur la forêt de l'UMQ et maire de Thurso, M. Benoit Lauzon.

L'UMQ appelle donc le gouvernement du Québec à reconnaître l'urgence de la situation et à travailler de concert avec les municipalités pour garantir un avenir prospère et durable à l'industrie forestière.

